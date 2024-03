Serviciul de Securitate al Ucrainei a fost ținta atacului cu rachete hipersonice asupra Kievului VIDEO

Sursele Kyiv Post din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei au confirmat că două rachete balistice au fost lansate luni, 25 martie, din Crimeea spre Kiev și au vizat Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU).

Astăzi, 25 martie, Ucraina sărbătorește Ziua Serviciului de Securitate al Ucrainei. Prin urmare, potrivit unor surse de la Kyiv Post, rachetele au fost îndreptate spre incinta în care se află oficiali de rang înalt ai SBU.

Mai multe explozii au izbucnit în centrul Kievului luni, 25 martie, la aproximativ 30 de secunde după declanșarea sirenelor de raid aerian în capitala Ucrainei, iar oficialii au îndemnat locuitorii să se adăpostească.

Reporterii Kyiv Post cu sediul în diferite cartiere ale orașului au numărat zeci de explozii puternice în timp ce rachetele se apropiau de capitală în jurul orei 10:30.

Kyiv, 10:30 AM, russian attack with two ballistic missiles.

Children run to the shelter under the sounds of explosions.

