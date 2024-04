Război în Ucraina. Trupele ruse au ajuns pe înălțimile Ciasiv Iar, dar ucrainenii au respins un atac major în apropiere de Avdiivka din regiunea Donețk

Lupte grele se duc pentru satul Ivanivske, situat în apropiere de Ciasiv Iar, în regiunea Donețk. Armata ucraineană reține asaltul forțelor ruse, susține

Roman Pohorili, co-fondator și analist la DeepState, citat de zn.ua.

"Dar, din nefericire, rușii au ajuns deja pe înălțimile Ciasiv Iar, ceea ce nu ar fi trebuit să fie permis, deoarece anterior s-a spus că s-au construit fortificații pentru a apăra Ciasovi Iar în general. Dar, după cum vedem, ei s-au apropiat deja, așa că întrebarea rămâne deschisă", a declarat Pogoreli pentru Radio NV.

Potrivit acestuia, rușii au avansat spre est, spre localitate, și spre nord, spre Ivanivske. Ocupanții atacă activ orașul cu avioane, artilerie și alte mijloace de foc.

Analistul a subliniat că înălțimile din Ciasiv Iar sunt importante, deoarece deschid un spațiu operațional pentru avansarea rușilor.

"Este important să ținem Ciasiv Iar, este important să îl apărăm și să îi împiedicăm pe ruși să se instaleze acolo. Acest lucru permite un control vizual și de foc mai mare asupra așezărilor din jurul său. În consecință, acest lucru face posibilă înaintarea spre Kostiantinivka. Înălțimile reprezintă un avantaj imens pentru armata rusă, precum și în război, în anumite manevre", subliniază el.

Trupele rusești iau cu asalt în mod activ pozițiile forțelor armate ucrainene în direcția Ciasiv Iar, în regiunea Donețk. Orașul a devenit o nouă țintă pentru ocupanți, a declarat Iuri Fedorenko, comandantul batalionului Achilles al Brigăzii 92 de asalt.

Sâmbătă, forțele ucrainene au respins sâmbătă un atac major în apropiere de Avdiivka (regiunea Donețk), primul asalt mecanizat rusesc de mărimea unui batalion de la sfârșitul lunii octombrie 2023, când trupele Moscovei au început campania de cucerire a Avdiivka, notează Institutul pentru Studiul Războiului în ultima sa evaluare privind războiul.

Duminică, un militar ucrainean a raportat că forțele ruse, inclusiv elemente ale Regimentului 6 de tancuri al Rusiei (Divizia 90 tancuri, Districtul militar central - CMD), au angajat sâmbătă 36 de tancuri și 12 vehicule de luptă ale infanteriei (IFV) de tip BMP într-un asalt mecanizat de mari dimensiuni în apropiere de Tonenke.

Imagini geolocalizate publicate duminică au arătat un număr mare de vehicule blindate și tancuri rusești distruse și avariate de-a lungul unui drum la nord-vest de Tonenke (la vest de Avdiivka).

The very first footages of repelling the largest Russian tank attack of the entire war began to appear. The attack took place on March 30th on the Avdiivka front near the village of Tonenke.

Russia gathered 36 tanks and 12 AFVs for this attack. 12 tanks and 8 AFVs were… https://t.co/ychvqslE7D pic.twitter.com/CnIw1ar9KY