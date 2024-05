Una dintre intrările unei clădiri rezidențiale cu zece etaje din orașul rusesc Belgorod de la granița cu Ucraina, s-a prăbușit duminică, 12 mai. Acest lucru s-a întâmplat după un bombardament masiv al orașului de către Forțele Armate ucrainene, a declarat guvernatorul regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov.

‼️ Apartment building in Belgorod could have been blown up from inside - OSINT analysts

As explained by OSINT analyst and military observer Tendar, the footage posted online does not show a falling missile, but only smoke and scattering debris.

"A residential building was blown… pic.twitter.com/wjWIq7a0MI