Fostul comandant al trupelor SUA în Europa: ”Crimeea devine inutilizabilă pentru armata rusă”

Fostul comandant al forțelor armate americane în Europa, generalul-locotenent Ben Hodges, consideră că armata ucraineană, prin lovirea instalațiilor militare rusești din Crimeea ocupată, privează trupele rusești de capacitatea de a folosi acest "teritoriu decisiv".

"Ucraina face Crimeea inutilizabilă pentru trupele rusești, lipsind Rusia de posibilitatea de a folosi acest teritoriu decisiv în război. În această peninsulă, care este de mărimea statului Massachusetts, rușii nu au unde să își ascundă cartierul general, logistica, avioanele, instalațiile navale", a explicat Hodges într-o postare în X, comentând lovitura masivă asupra unor obiective militare din noaptea de 19 mai.

Ukraine making Crimea untenable for Russian forces, denying Russia the use of the decisive terrain of the War. Nowhere for Russians to hide their hq's, logistics, aircraft, naval facilities on this Peninsula which is the same size as Massachusetts. https://t.co/9FiSsLGtO6