Ucraina a lansat cel mai mare atac cu drone din toate timpurile asupra Rusiei VIDEO

Ucraina pare să fi lansat cel mai mare atac cu drone din istorie, fiind raportate explozii în două porturi rusești importante, scrie Business Insider.

Într-o postare pe Telegram, Ministerul rus al Apărării a declarat că apărarea sa antiaeriană a interceptat 51 de drone deasupra Crimeei, 44 de drone deasupra regiunii Krasnodar și șase drone deasupra regiunii Kursk în noaptea de joi spre vineri, 16 spre 17 mai.

❗️ Dozens of drones attacked Novorossiysk, Tuapse and Sevastopol. In Tuapse, an oil refinery caught fire after the attack. In Crimea, the Sevastopol substation was hit. pic.twitter.com/G3quRGXwNt

De asemenea, a declarat că aviația sa navală și navele de patrulare ale Flotei Mării Negre au distrus șase nave de suprafață fără echipaj, sau USV, în Marea Neagră.

Acest lucru ar însemna un total de 102 drone aeriene și șase drone navale doborâte într-o singură noapte și, dacă este adevărat, ar fi cel mai mare atac cu drone al Ucrainei de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, în februarie 2022, potrivit Kyiv Independent.

Another selection of videos of night and morning drone strikes on Russian facilities pic.twitter.com/3c7hCDr94m

Canalul independent rus Astra, citând surse proprii și imagini, a relatat că dronele au lovit cel puțin două depozite de petrol și două terminale din orașul portuar Novorossisk și din satele învecinate în noaptea de joi spre vineri.

Locuitorii din Novorossisk au declarat pentru Astra că peste 35 de explozii au avut loc în oraș, provocând întreruperi de energie electrică. Astra a distribuit mai multe videoclipuri cu ceea ce păreau a fi exploziile și o fotografie cu o rafinărie în flăcări în Tuapse, la est de Novorossisk.

Veniamin Kondratiev, guvernatorul regional, a declarat că forțele ruse de apărare antiaeriană au doborât mai mult de 10 drone deasupra Novorossisk, joi seară.

Satellite images of the aftermath of the missile attack on Belbek airfield in Crimea on the night of May 15-16 have appeared

"Two MiG-31s and one Su-27 were completely destroyed, while a MiG-29 was damaged. A fuel depot next to the main runway was also destroyed, and the… pic.twitter.com/noQPOysoeO