„Țânțarul” care îl scoate din minți pe Putin. Ucraina continuă să atace rafinăriile din Rusia în ciuda avertismentelor SUA

Explozii au avut loc, miercuri, 1 mai, în orașul rus Riazan. Dronele Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei au atacat din nou rafinăria de petrol din Riazan, precum și o altă rafinărie din regiunea Voronej a Federației Ruse, au declarat surse publicației pravda.ua.

"O țintă militară din Riazan a fost lovită. Există pagube semnificative", se spune în mesaj.

Rafinăria din Riazan aparține companiei Rosneft. Cea mai mare parte a produselor obținute la această rafinărie de petrol este exportată.

Drones attacked the Ryazan oil refinery, and a fire started there

According to local residents, the attack on the plant took place around 3 am. In social networks report that at first a strong rumble of drones was heard, and then there were two explosions. According to… pic.twitter.com/RczhoYPhFo