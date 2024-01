Rușii aduc sisteme de apărare antiaeriană S-300 la Sankt Petersburg după ultimele atacuri devastatoare ale ucrainenilor

Armata rusă desfășoară mai multe sisteme de apărare antiaeriană S-300 în jurul orașului natal al președintelui Vladimir Putin, Sankt Petersburg, după recentele atacuri cu drone asupra regiunii Leningrad.

Canalul de știri independent rusesc Telegram ASTRA a partajat marți, 23 ianuarie, un clip de 36 de secunde postat de un localnic cu un complex de rachete antiaeriene care a blocat drumul, încercând să întoarcă.

"Se pare că le amplasează peste tot în regiune. Uite așa, e un S-300... plasat peste tot în jurul Sankt Petersburgului. Deci, băieți, ne pregătim pentru ce e mai rău", spune rusul.

Russia is setting up S-300 missile air defense systems around Saint Petersburg. https://t.co/ImpuHwljiC pic.twitter.com/d2uLOiTwWp