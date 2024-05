Rusia lansează lovituri cu rachete, drone și artilerie asupra Harkovului. Putin caută să pună mâna pe cel de-al doilea oraș ca mărime al Ucrainei

Rusia a lansat, în noaptea de joi spre vineri, 9 spre 10 mai, un val de atacuri cu rachete, drone kamikaze și artilerie asupra Harkovului, pe fondul semnelor că Vladimir Putin ar putea încerca să pună mâna pe cel de-al doilea oraș al Ucrainei.

Imagini și videoclipuri șocante din metropola devastată au arătat mai multe clădiri rezidențiale în flăcări și moloz împrăștiat pe străzi, în timp ce salvatorii s-au grăbit să stingă incendiul.

Olena Kurilo, care a devenit cunoscută drept „Chipul Războiului” după ce casa ei a fost distrusă în bombardamentul inițial al Moscovei, la doar câteva ore de la începutul conflictului din 24 februarie 2022, a spus că locuitorii se temeau că acesta este „începutul atacului de la Harkov – și că toţi vom pieri aici“.

„Nu dormim, din nou, tocmai acum a fost a zecea alertă de raid aerian din noapte”, a declarat Olena, 54 de ani, reporterilor Daily Mail, la primele ore ale dimineții.

Olena Kurylo, who emerged as a symbol of the early days of the invasion, continues to grapple with vision impairment.

