Urmează luni critice pe frontul din Ucraina. Comandantul Forțelor Terestre dezvăluie planul rușilor VIDEO

Comandantul Forțelor Terestre ale armatei ucrainene, Aleksander Pavliuk, consideră că următoarele două luni vor fi critice pe front, deoarece Rusia aruncă în față toate echipamentele pregătite pentru luptă până la sosirea ajutorului occidental în Ucraina.

Într-un interviu pentru The Economist, Pavliyk a precizat că ajutorul american abia începe să sosească pe front și rușii aruncă toate echipamentele pregătite pentru luptă de care dispun pentru a testa trupele ucrainene epuizate și lipsite de resurse.

„Rusia știe că, dacă obținem suficiente arme într-o lună sau două, situația s-ar putea întoarce împotriva lor”.

Ucraina are nevoie urgent de mai multă apărare aeriană, a spus el, iar livrarea preconizată a avioanelor de vânătoare F-16 la începutul lunii iunie va oferi un impuls semnificativ. Însă rămâne incert dacă Ucraina va primi versiuni mai noi ale F-16 necesare pentru combaterea bombardierelor rusești.

Șeful armatei terestre ucrainene crede că Rusia va continua să se concentreze asupra regiunilor Lugansk și Donețk. Dar serviciile de informații sugerează că trupele ruse vor ataca în curând regiunile de nord-est ale regiunilor Harkov și Sumî.

Pavliuk crede că Rusia testează stabilitatea liniilor de apărare ucrainene înainte de a alege direcția cea mai potrivită.

De asemenea, ei subliniază că pierderea localității Oceretino de către Ucraina a permis Rusiei să treacă prin prima linie de apărare și să pună în pericol rute importante de aprovizionare.

Potrivit lui Pavliuk, pierderea pozițiilor a fost cauzată de presiunea „nebună”, „superioritatea aerului” și un raport de artilerie care a ajuns la 20:1. Astfel, pe toată lungimea frontului, tunurile rusești trag de șapte ori mai multe obuze decât cele ucrainene.

Ucraina încă deține Ceasov Iar, care este cheia grupului de orașe din spatele ei. Cu toate acestea, Pavliuk susține că pierderea lui Cesiv Iar nu va fi „decisiva”; este doar o „aşezare urbană obişnuită”.

Pavliuk a spus că Ucraina intenționează să creeze 10 noi brigăzi pentru a se pregăti pentru ofensiva rusă. Unele dintre ele sunt pentru potențiala protecție a Kievului.

Comandantul Forțelor Terestre ale Forțelor Armate Ucrainene, generalul locotenent Alexander Pavlyuk, într-un interviu pentru The Times, a confirmat că, potrivit serviciilor de informații ucrainene, Rusia are un plan pentru o posibilă capturare a Harkovului și Sumii.

Șeful adjunct al Direcției principale de informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, Vadim Skibitski, a sugerat, de asemenea, că Rusia se pregătește pentru o ofensivă în regiunile Harkov și Sumi din nord-est. Potrivit acestuia, momentul în care se va face acest lucru depinde de puterea apărării ucrainene în Donbass. Dar el presupune că principala ofensivă a Rusiei va începe „la sfârșitul lunii mai sau începutul lunii iunie”.

Comandantul Forțelor Terestre ucrainene, generalul locotenent Alexander Pavliuk, a spus că Rusia creează un nou grup de trupe de peste 100 de mii de soldați și este posibil ca în vară inamicul să încerce să efectueze o ofensivă într-una dintre directii.

Rusia, care tocmai a lansat o ofensivă terestră în regiunea de frontieră Harkov, caută să creeze o „zonă tampon” pentru a împiedica Ucraina să lovească regiunea rusă Belgorod, care este vizată în mod regulat, a declarat vineri o sursă din cadrul comandamentului militar ucrainean, potrivit AFP. De asemenea, au fost lansate evacuări în Vovceansk, unde locuiesc aproximativ 3.000 de persoane, și în orașele învecinate din regiunea Harkov, din cauza „bombardamentelor masive”, a declarat Tamaz Gambarashvili, șeful administrației militare locale.

Forțele rusești au încercat vineri să pătrundă cu vehicule blindate în regiunea ucraineană Harkov, în nord-estul țării, și au bombardat puternic zona, a declarat Kievul, cel mai puternic semnal de până acum că Moscova încearcă să deschidă un nou front în războiul declanșat în urmă cu mai bine de doi ani, informează Reuters.

Reportedly, this is Russia attacking Kharkiv region with Grad MLRS in the early hours of the morning today from Belgorod region.

The situation in the North of Kharkiv region is "tense", Ukrainian Defenders report. pic.twitter.com/f6FBEQVums