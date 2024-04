Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că oamenii din Ucraina vor pune la îndoială legitimitatea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, afirmând că soarta acestuia "este pecetluită" și a reiterat intențiile Moscovei de a-și îndeplini obiectivele de război, informează Newsweek.

Comentariile au fost relatate pe larg de presa de stat rusă, care a remarcat cum în Ucraina nu au avut loc alegeri impuse prin constituție în luna martie, din cauza legii marțiale rezultate în urma invaziei la scară largă a Moscovei.

Zelenski a fost ales în 2019, iar unii parlamentari americani au cerut organizarea unor alegeri în timp de război în Ucraina.

Cu toate acestea, atât politicienii guvernamentali, cât și cei din opoziție din Ucraina și-au exprimat îndoielile cu privire la viabilitatea organizării unui scrutin. Pe lângă milioanele de alegători strămutați și faptul că Moscova controlează aproape o cincime din teritoriul Ucrainei, alte obstacole includ infrastructura deteriorată, un registru electoral învechit și lipsa de fonduri.

Dar, în timpul unui interviu cu jurnalistul Pavel Zarubin, loial Kremlinului, Peskov a declarat că alegătorii din Ucraina vor fi nemulțumiți de lipsa alegerilor, afirmând că "mi se pare că soarta lui Zelenski este pecetluită.

Ads

„Foarte curând va veni momentul în care mulți, inclusiv în Ucraina, îi vor pune la îndoială legitimitatea”, a spus Peskov în interviul difuzat în cadrul emisiunii Moscova. Kremlinul. Putin. și postat pe canalul Telegram al lui Zarubin.

„Va trebui să se justifice cumva”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, „Dar principalul lucru pentru noi este că trebuie să continuăm (războiul)”.

"Trebuie să ne protejăm. Și trebuie să îndeplinim sarcinile care ne-au fost stabilite, pe câmpul de luptă, panica crește pe partea ucraineană pe fronturi", a adăugat Peskov.

"Este foarte important pentru noi să menținem ritmul și să nu ne oprim", a declarat Peskov, adăugând că "cealaltă parte", pe care a descris-o ca fiind "Occidentul colectiv plus unu", va testa Rusia "ca pe o provocare".

Principalul lucru pentru Rusia este să nu dea dovadă de slăbiciune, a adăugat purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin.

Ads

Rușii par de neoprit

Armata rusă, care câştigă teren în faţa forţelor ucrainene aflate în dificultate, a revendicat luni ocuparea unui nou sat, Semenivka, situat pe frontul de est al Ucrainei unde avansează rapid, informează AFP.

Ministerul rus al Apărării a transmis într-un comunicat că a „eliberat” această localitate aflată la nord-vest de Avdiivka, oraş-fortăreaţă din provincia Doneţk cucerit de trupele ruse în februarie. După ce a pierdut acest oraş simbolic, armata ucraineană s-a văzut nevoită să rămână în defensivă, fiind în criză de efective şi muniţii. Kievul se teme acum de o intensificare a acţiunilor ofensive ruseşti în săptămânile următoare. Armata rusă a mai revendicat şi duminică ocuparea unui sat tot în sectorul de front din zona Avdiivka, satul Novobahmutivka, situat aproape de satul Oceretîne, aflat pe o un teren înalt şi pe care-l controlează în mare parte, ceea ce stârnit critici la adresa armatei ucrainene printre bloggerii militari ucraineni.

Astfel, canalul de Telegram „DeepState”, apropiat armatei ucrainene şi urmărit de peste 700.000 de persoane, a acuzat comandamentul Brigăzii 115 motorizate pentru „prăbuşirea defensivei în întreaga regiune, provocând pierderi considerabile”. Trupele ruse continuă să înainteze şi către oraşul Ceasov Iar, a cărui eventuală cucerire le-ar permite să ameninţe redutele ucrainene Sloviansk şi Kramatorsk, oraşe cheie pentru controlul întregii provincii Doneţk. Comandantul-şef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, a recunoscut duminică faptul că situaţia pe front „s-a deteriorat” şi că trupele ruse, mai numeroase şi mai bine echipate, au obţinut „succese tactice” în mai multe zone.

Ads

Potrivit generalului Sîrski, armata rusă „şi-a concentrat eforturile în mai multe sectoare, creând astfel un avantaj semnificativ în termeni de forţe şi mijloace”, pentru a „încerca să preia iniţiativa strategică şi să străpungă linia frontului”. După o jumătate de an de dispute interne, Statele Unite au aprobat pentru Ucraina noi fonduri în valoare de aproape 61 de miliarde de dolari, dar în plus faţă de ajutorul militar occidental armata ucraineană are nevoie de noi soldaţi pentru a-şi completa rândurile.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, care i-a demis anul trecut pe toţi comandanţii comisariatelor militare din ţară pentru a elimina un vast sistem corupt prin care bărbaţii încorporabili se sustrag mobilizării, a redus vârsta de mobilizare de la 27 la 25 de ani şi a promulgat pe 16 aprilie o nouă lege privind mobilizarea, care înlesneşte procedurile pentru încorporare şi înăspreşte pedepsele împotriva celor care încearcă să se sustragă acesteia.

Ads

În acest timp, autorităţile de la Kiev urmăresc să repatrieze bărbaţii apţi de armată, dar care au reuşit să plece din ţară deşi legea marţială adoptată odată cu lansarea invaziei ruse prevede că bărbaţii cu vârste între 18 şi 60 de ani au interdicţie de a părăsi teritoriul naţional. În cadrul acestui demers, Ucraina a suspendat săptămâna trecută serviciile consulare pentru cetăţenii care au vârsta mobilizării şi care trăiesc în străinătate, cu excepţia celor necesare pentru revenirea în ţară.

Ucrainenii nu vor alegeri pe timp de război

Sondajele din Ucraina au arătat că majoritatea cetățenilor nu doresc un scrutin pe timp de război. Un sondaj realizat între 22 februarie și 1 martie de firma SOCIS, cu sediul la Kiev, a arătat că 59,7% dintre ucraineni consideră că nu ar trebui să aibă loc alegeri în acest an din cauza războiului, în timp ce puțin sub un sfert consideră că ar trebui să aibă loc.

Un sondaj separat realizat în decembrie de Institutul Internațional de Sociologie de la Kiev a constatat că încrederea ucrainenilor în Zelenski a scăzut de la 84% la sfârșitul anului 2022 la 62% la sfârșitul anului 2023, în comparație cu sprijinul de 88% de care se bucura fostul său comandant, Valerii Zalujnîi.

Deși Peskov a pus la îndoială legitimitatea lui Zelenski, comunitatea internațională a condamnat ca fiind fraudate alegerile rusești de luna trecută, câștigate de Vladimir Putin cu peste 80 la sută, care l-ar putea menține la putere până în 2030.

Ads