Rușii au echipat avioanele de luptă Su-30 modernizate cu rachete noi și mai performante, în timp ce Kievul așteaptă primele avioane F-16 fabricate în SUA să intre în luptă, scrie Newsweek.

Testele pentru un avion de vânătoare multirol Su-30SM2 echipat cu rachete hipersonice cu rază lungă de acțiune R-37 au fost efectuate în vederea pregătirii pentru sosirea iminentă a avioanelor F-16 de fabricație americană în Ucraina, susține Top War, un organ de presă afiliat Kremlinului, citând "experți occidentali și ucraineni"

"Piloții noștri militari, ca să spunem așa, au arătat că sunt destul de pregătiți pentru sosirea avioanelor NATO și că le vor întâmpina cum se cuvine", scrie publicația.

Russian Su-30SM fighter jet spotted with R-37M long-range air-to-air missiles for the first time.

This long-range air-to-air missile is designed to engage targets at distances exceeding 300 kilometers. pic.twitter.com/HXh16gx7jW