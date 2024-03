Doborârile repetate a mai mult de o duzină dintre cele mai bune avioane ale Kremlinului au avut loc la aproximativ 18 luni după ce sisteme electronice cheie de apărare au fost capturate de Kiev și ar putea fi acum compromise, scrie kyivpost.com.

Armata ucraineană nu spune nimic despre cum au reușit artileriștii săi de la sol să doboare 13 (până în prezent) dintre cele mai avansate avioane rusești, în doar câteva zile.

Dar faptul că tehnicienii ucraineni și aliați au reușit să analizeze resturile mai multor avioane rusești doborâte și să găsească modalități de a depăși sistemele de avionică și de apărare electronică găsite în resturi, este bine documentat.

Un avion Mach-2, prezentat de Moscova ca fiind emblematic pentru sistemele de luptă moderne operate acum de armata rusă, avionul cu două locuri Su-34, în valoare de 42 de milioane de dolari, este considerat cel mai avansat și cel mai bine protejat avion de vânătoare-bombardament al Moscovei.

În perioada 17-29 februarie, forțele aeriene ruse au început brusc să piardă avioane și piloți în fața rachetelor ucrainene într-un ritm deconcertant. Până la 1 martie, conform armatei ucrainene, Kievul a doborât 11 avioane de atac Su-34, împreună cu două avioane de superioritate aeriană Su-35, chiar mai scumpe, care costă 85 de milioane de dolari fiecare.

Creșterea bruscă a pierderilor rusești ar putea fi explicată, în parte, prin încercările Moscovei de a-și împinge trupele spre vest după capturarea Avdiivka, iar avioanele de atac rusești care sprijină aceste atacuri au intrat în ambuscade aeriene de care reușiseră să scape rămână în afara razei de acțiune în trecut, a declarat purtătorul de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene, Iuri Ihnat.

Doborârea de către Ucraina, la 23 februarie, a unui avion A-50U AWACS (denumirea NATO: Mainstay), un avion rar, în valoare de 300 de milioane de dolari, după distrugerea unui alt avion de supraveghere aeriană și control al traficului aerian la 13 ianuarie, a redus grav capacitatea Forțelor Aeriene ruse de a monitoriza frontul din cer și de a detecta rachetele antiaeriene ucrainene care se apropie. Pierderile au făcut probabil ca piloții de atac la sol ai Moscovei de pe front să nu fie uneori conștienți că sunt chiar vizați, a declarat Ihnat.

"Inamicul are pierderi în toate aceste locații. În plus, am doborât două AWACS și acum, de trei zile, forțele aeriene ruse zboară fără să mai fie ghidate de AWACS. Fac o mulțime de atacuri. Avansează și s-au apropiat de rețelele noastre, iar acum plătesc pentru asta", a declarat el, joi, în cadrul programului național de știri al televiziunii Mi Ukraina.

Ihnat a declarat că sistemul norvegian de rachete antiaeriene NASMS și sistemul de rachete antiaeriene Patriot, fabricat în SUA, se află în inventarul Forțelor Armate ale Ucrainei și au o rază de acțiune suficientă pentru a lovi un avion rusesc care se aventurează prea aproape, dar a refuzat să spună ce a doborât efectiv avioanele rusești sau cum.

Sistemele antiaeriene occidentale

Ihnat a declarat că NASAMS trage o versiune lansată de la sol foarte capabilă a rachetei aer-aer AMRAAM, fabricată în SUA, cu o rază de acțiune de aproximativ 40 km. Sistemul Patriot american, considerat pe scară largă drept cel mai eficient sistem de apărare antiaeriană, este capabil să lovească un avion până la o distanță de aproximativ 140 km, în funcție de racheta specifică încărcată și de sistemele defensive de la bordul avionului vizat, împreună cu secțiunea radar și traiectoria de zbor aleasă.

Ihnat a negat informațiile, apărute pentru prima dată în Forbes joi, 29 februarie, potrivit cărora bateriile mobile NASMS sau Patriot ar fi cele care ai doborât recent avioanele de luptă rusești, susținând că, odată desfășurate, sistemele puternice de apărare antiaeriană de acest tip rămân aproape întotdeauna pe loc.

Potrivit producătorului Suhoi, atât Su-34, cât și Su-35 sunt echipate cu cea mai avansată avionică, inclusiv un radar pentru a găsi ținte în aer și la sol, o capsulă de război electronic concepută pentru a păcăli radarele inamice care caută avionul și un dispozitiv de bruiaj la bord.

Un element cheie de apărare este un receptor de avertizare radar care îi permite pilotului să știe, printr-un afișaj vizual și o alarmă neplăcută în căști, că echipele de căutare de la bordul A-50U și/sau algoritmii programați în capsula electronică a avionului său nu și-au făcut treaba cum trebuie și că un radar de urmărire sau, mai rău, o rachetă ostilă s-a fixat pe avionul său.

Compromiterea sistemelor electronice defensive confidențiale de la bordul avioanelor rusești de către tehnicienii ucraineni și americani

Potrivit expertului austriac în războaie aviatice Tom Cooper, o explicație probabilă, dar deocamdată nedovedită și neconfirmată, pentru recenta serie de doborâri de Suhoi este compromiterea sistemelor electronice defensive confidențiale de la bordul avioanelor rusești de către tehnicienii ucraineni și americani, iar modificările aduse sistemelor antiaeriene operate de ucraineni au profitat de aceste date aflate.

Este posibil ca o singură aeronavă Su-34 să fi intrat în posesia Ucrainei la începutul războiului, a sugerat Cooper într-o postare pe blog din 29 februarie. Cea mai probabilă agenție americană care să se ocupe de cercetare și de dezvoltarea de contramăsuri este National Air and Space Intelligence Center, fosta Divizie de Tehnologie Externă a US Air Force, a spus el.

Posibila cercetare și dezvoltare de contramăsuri s-ar putea concentra pe determinarea momentului în care un pilot ar putea detecta o rachetă care se apropie și pe modul în care capsula de război electronic ar putea identifica rachetele și radarele ucrainene pentru a încerca să le falsifice, precum și pe identificarea frecvențelor pe care dispozitivul de avertizare radar caută amenințări, iar apoi să folosească alte frecvențe pentru a ataca avionul rusesc.

Compromiterea chiar și a unuia dintre cele peste o jumătate de duzină de sisteme de apărare electronică ar putea, spun analiștii din aviația militară, să determine un pilot să creadă că cerul din jurul său este sigur pentru că așa spun instrumentele sale, într-un moment în care este vizat. Piloții de luptă numesc în mod obișnuit această situație o stare de "zbor gras, prost și fericit".

Avioanele rusești căzute în mâinile ucrainenilor

Potrivit cercetărilor Kyiv Post, cel puțin două rachete de avion Su-34, ambele avariate, au căzut în mâinile ucrainenilor. Cercetătorii Kyiv Post nu au putut confirma că aparatura electronică de la bordul avionului care a supraviețuit prăbușirii a fost transmisă experților în avionică din țările NATO pentru evaluare și dezvoltarea de contramăsuri sau starea acestora.

Primul avion a fost, potrivit imaginilor și multiplelor rapoarte de la acea vreme, doborât pe 1 sau 2 martie 2022 și recuperat de forțele ucrainene în sectorul Harkov. Trupele ucrainene au fotografiat numărul de înregistrare RF-95070 (de obicei pe coada sau pe botul aeronavei) și au identificat avionul ca făcând parte dintr-o unitate cu sediul în centrul Rusiei. Canalul Telegram DeepState, asociat cu voluntari, a publicat imaginile pe 2 martie 2022, iar platforma oficială a guvernului ucrainean le-a republicat, împreună cu altele, pe 7 martie a aceluiași an.

A Russian aircraft (reportedly a Su-34) has crashed in Balakliya, Kharkiv Oblast.https://t.co/xh23sG7hbO pic.twitter.com/XaZTxGjLiK — Rob Lee (@RALee85) April 25, 2022

Cel de-al doilea avion de atac Su-34 a fost găsit de trupele ucrainene care înaintau în sectorul Harkov în septembrie 2022. Platforma informativă guvernamentală ucraineană Operativni ZSU a informat, la 13 septembrie 2022, că numărul de înmatriculare al aeronavei era RF-94808 și că aeronava fusese operată de Regimentul 47 de aviație al Rusiei, cu baza în Voronej.

Un al treilea Su-34 a fost filmat în timp ce cădea pe pământ în urma loviturii unei rachete pe 25 aprilie pe cerul din apropierea orașului Balaklia din regiunea Harkov, dar nu este clar dacă fuselajul era același sau diferit de cel cu numărul RF-94808.

În afară de aeronave întregi, forțele ucrainene au intrat în posesia unor componente critice care ar fi ținte previzibile pentru cercetare și dezvoltarea de contramăsuri. Una dintre cele mai mediatizate a fost recuperarea de către trupele ucrainene, la 2022 septembrie, a unei capsule de bruiaj de autoprotecție RTU 518-PSM, un sistem de apărare de ultimă generație, de pe un avion de luptă Su-30 prăbușit. Atât Su-34, cât și Su-35 poartă în mod obișnuit acestă capsulă.

Ihnat a declarat că nu va comenta noile capacități ale sistemelor de apărare antiaeriană ucrainene, menționând că dezvoltarea este mereu în curs de desfășurare. Dar acum piloții ruși care se apropie de pozițiile ucrainene "s-ar putea gândi de două ori", a spus el.