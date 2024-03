Moscova încearcă să deschidă un nou front în Balcani cu ajutorul Serbiei

În vreme ce toți ochii sunt ațintiți asupra Ucrainei, în Europa se mai pregătește un conflict. La trei decenii de la scindarea sângeroasă a Iugoslaviei, ciocnirile recente dintre Serbia și Kosovo au reaprins conflicte etnice care ardeau mocnit. Dacă Serbia e cauza evenimentelor din teren, Rusia e cea care ațâță flăcările, atrage atenția „Wall Street Journal“.

Patriarhul Porfirije al Bisericii Ortodoxe Sârbe s-a întâlnit la Belgrad cu președintele sârb Aleksandar Vucic și cu Milorad Dodik, președintele entității Republica Srpska din Bosnia și Herțegovina, după întoarcerea sa de la Moscova, scrie publicația „The Geopost“.

Oficial, motivul vizitei patriarhului sârb a fost să-și ia rămas bun cu rugăciune și să asiste la înmormântarea episcopului Antonie al Moraviei, vicar al Patriarhiei Sârbe și Prezbiter al Subjudețului Bisericii Ortodoxe Sârbe din Moscova, care a murit la 11 martie în capitala Rusiei.

Milorad #Dodik, Aleksandar #Vučić & Porfirije, the Serb Orthodox #Patriarch met this afternoon.

Vučić said it was “one of the most important meetings” of the trio.

According to Dodik they “discussed current political challenges that the Serb population is facing.”

Dodik wrote… pic.twitter.com/Sjlg6JVIiO