Bătălia pentru Harkov. Ucraina desfășoară mai multe forțe în regiune VIDEO

Mai multe forțe ucrainene sunt desfășurate în regiunea Harkov pe fondul ofensivei Rusiei, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, miercuri, 15 mai, în urma unei întâlniri cu comandanții militari.

Rusia a lansat o nouă ofensivă în nord-estul regiunii Harkov pe 10 mai, 30.000 de soldați ruși ar fi implicați în operațiune.

Statul Major al armatei ucrainene a confirmat pe 13 mai că rezerve sunt dislocate în zonă.

Bătălii grele sunt în desfășurare în direcția satului Lipți și orașului Vovcensk, unde șeful poliției locale a raportat că soldații ruși au preluat poziții în dimineața zilei de 15 mai.

Nazar Voloșin, purtătorul de cuvânt al grupului de forțe Hortiția, a declarat pe 15 mai că situația din regiune s-a stabilizat oarecum. Forțele ucrainene au respins 11 atacuri rusești în zonă în ultima zi, a spus Voloșin.

Zelenski a discutat despre situație cu șeful Statului Major General, Anatolii Barhilevici și cu comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski, precum și cu șefii Serviciului de Grăniceri și ai Gărzii Naționale.

„Sunt desfășurate forțe suplimentare, există rezerve”, se arată în raportul Biroului Prezidențial.

Zelenski a amânat toate călătoriile internaționale planificate pentru zilele următoare, a spus Biroul Prezidențial. „Suntem recunoscători partenerilor noștri pentru înțelegere.”

Serviciul de informații militar al Ucrainei a avertizat pe 14 mai că, odată ce situația din regiunea Harkov s-a stabilizat complet, Rusia poate lansa o nouă ofensivă în regiunea vecină Sumi.

Rusia a revendicat miercuri ocuparea a încă trei sate în Ucraina, inclusiv satul simbol Robotîne de pe frontul de sud-est ce fusese recucerit de armata ucraineană anul trecut, în timp ce în provincia nord-estică Harkov trupele ucrainene s-au retras din unele zone în faţa acţiunilor ofensive ale trupelor ruse, relatează AFP.

Soldaţii ruşi "au eliberat localităţile Glibokie şi Lukianţi în regiunea Harkov şi de asemenea au progresat în profunzimea liniilor defensive inamice", a susţinut Ministerul rus al Apărării într-un comunicat.

Acele două sate, situate foarte aproape de frontiera cu Rusia, se află la sud de mai multe localităţi deja ocupate de trupele ruse în ultimele zile, un semn al înaintării ruse în această zonă în faţa trupelor ucrainene.

Armata rusă a susţinut de asemenea că a ocupat din nou satul complet distrus Robotîne, în provincia sud-estică Zaporojie, o localitate simbol întrucât a fost una dintre puţinele eliberate de armata ucraineană în contraofensiva din vara trecută care pe ansamblu a fost un eşec.

Armata ucraineană a anunţat în noaptea de luni spre marţi că a fost nevoită să se retragă din anumite zone de pe frontul de nord-est în regiunea Harkov, unde Rusia a lansat la 10 mai o nouă ofensivă, relatează AFP.

"În anumite zone, în apropiere de Lukianţî şi Vovceansk, ca reacţie la tirurile inamice şi la un asalt al infanteriei, unităţile noastre au manevrat în direcţia unor poziţii mai favorabile pentru a salva vieţile soldaţilor noştri şi a evita pierderi. Bătălia continuă", a indicat pe reţelele de socializare Statul Major ucrainean.

Cu toate acestea, armata ucraineană susţine că nu va ceda, în condiţiile în care această ofensivă rusă în nordul Ucrainei pare să o fi luat prin surprindere la sfârşitul săptămânii trecute. Mai multe sate au fost cucerite de trupele ruse, iar localităţile Lukianţî şi Vovceansk fac obiectul unor lupte intense.

"Unităţile ucrainene îi împiedică pe ocupanţi să câştige teren. Au loc contraatacuri, inamicul se află sub controlul constant al artileriei şi unităţilor de drone ale forţelor de apărare", afirmă Statul major ucrainean.

Jurnaliștii Sky News au urmărit transmisii din drone în care se văd soldați ruși alergând pe o stradă din orașul de graniță Vovceask, vizat de ofensivă rusă lansată în urmă cu câteva zile în regiunea nord-estică Harkov, învecinată cu regiunea rusă Belgorod.

Filmarea a fost realizată de o unitate ucraineană de recunoaștere. Comandantul acesteia a împărtășit imaginile cu jurnaliștii Sky News.

„Ei vin în grupuri ca acesta de trei până la cinci soldați”, a spus Denis, comandantul acestei unități.

