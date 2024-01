Confruntare dramatică între Bradley M2 și T 90. Cum scoate din luptă un vehicul blindat ucrainean tancul rusesc de ultimă generație VIDEO

Imagini dramatice de pe câmpul de luptă ar arăta o confruntare între trupele ucrainene într-un vehicul de infanterie (IFV) M2 Bradley furnizat de SUA și un tanc de luptă principal rusesc avansat T-90M.

Imaginile dronei au devenit virale cu confruntarea la distanță scurtă dintre Brigada 47 Mecanizată a Ucrainei și tancul rusesc de lângă Stepove, la nord de Avdiivka. Acesă localitate se află în regiunea Donețk, unde Rusia a lansat o ofensivă în octombrie.

Vehiculele blindate Bradley fac parte dintr-un pachet militar pentru Ucraina anunțat în 2023 de către administrația Biden. Bradley are un tun puternic de 25 mm, producătorul BAE Systems lăudându-i "supraviețuirea, mobilitatea și letalitatea remarcabile".

Canalul Telegram War Archive a declarat că această confruntare ar fi avut de loc joi și, până sâmbătă dimineața, videoclipul, care nu a fost verificat independent, a fost vizualizat de 780.000 de ori, scrie Newsweek.

Presa rusă a numit T-90M, cunoscut și sub numele de Proriv-3, drept "cel mai avansat vehicul blindat" dintre tancurile sale. Acesta are un motor mai puternic, o turelă îmbunătățită și o capacitate de supraviețuire sporită față de tancurile T-72 folosite de ambele părți.

O versiune accelerată a imaginilor postate de contul pro-ucrainean X, fostul Twitter, Special Kherson Cat, arată cum Bradley-ul din prim-plan avansează și se retrage în timp ce trage asupra tancului rusesc, care se află în mijlocul unui sat.

Bradley IFV of the 47th Brigade of Ukraine engages in a battle with Russian T-90M, Avdiivka front. (Bradley is in foreground while T-90M is in the middle of the village). At the end of the video it’s visible that tank most likely received significant damage as the crew cannot… pic.twitter.com/uutTexfXf5