Imagini dramatice cu vehiculele blindate americane Bradley, în acțiune pe frontul din Ucraina

O înregistrare video făcută publică duminică, 9 iunie, arată cum un soldat ucrainean rănit este salvat de un vehicul de luptă Bradley de fabricație americană, după ce a fost văzut ascuns printre câțiva copaci.

Imaginile filmate cu drona de Brigada Mecanizată 47 din Ucraina, arată cum soldatul se ascunde în frunziș și flutură o bucată de hârtie albastră către drona de deasupra.

Potrivit textului care însoțește înregistrarea video, brigada l-a reperat pe soldatul rănit, pe nume Dmitro, în tufișuri în timpul unei recunoașteri aeriene.

A wounded Ukrainian soldier from the 47th brigade saved his life by showing his military ID to a Ukrainian drone. Within an hour, a Bradley vehicle arrived and successfully evacuated him.https://t.co/VazR8GNqlq pic.twitter.com/z0MVSoGbYt