Atacul masiv cu drone din weekend al Ucrainei asupra unei baze aeriene rusești aflate în spatele liniilor inamice sugerează că Kievul ar putea încerca să limiteze amenințarea reprezentată de bombele cu planare devastatoare ale Moscovei, potrivit noilor informații occidentale.

În ultimele luni, Rusia s-a bazat din ce în ce mai mult pe lovituri cu bombe cu planare pentru a lovi cu putere pozițiile ucrainene. Aceste muniții sunt deosebit de dificil de interceptat, deoarece au timpi de zbor scurți, semnături radar mici și traiectorii non-balistice.

Bombele cu planare au suprafețe de control al zborului și sunt cunoscute ca arme de blocare, ceea ce înseamnă că avioanele de război rusești le pot lansa de la o distanță care depășește raza de acțiune a sistemelor de apărare antiaeriană ale Ucrainei. Doborârea avioanelor înainte ca acestea să lanseze arma sau lovirea lor la sol sunt într-adevăr singurele modalități de a elimina amenințarea. Distrugerea bombelor înainte ca acestea să ajungă în aer este, de asemenea, o opțiune.

Destroyed Russian glide bomb kits are visible in footage from the ground following the strike. pic.twitter.com/kgibcTnREI