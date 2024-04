Convoi de tancuri rusești, „zdrobit” de luptătorii brigăzii Azov. Armata lui Putin a testat „tactica gândacului” VIDEO

Luptătorii Kievului au "zdrobit" un convoi de vehicule blindate rusești în nord-estul Ucrainei. Forțele de recunoaștere ucrainene au lovit o coloană blindată în apropierea pozițiilor ucrainene din apropierea orașului Kreminna, aflat sub control rusesc în estul țării, a precizat sâmbătă, 6 aprilie, Brigada Azov, care acum face parte din Garda Națională a Ucrainei, într-un comunicat.

„Soldații Brigăzii a 12-a Azov și ai Brigăzii 95 de asalt aerian au zdrobit convoiul inamic” în apropierea satului Ternî, a scris Brigada Azov într-o postare pe aplicația de mesagerie Telegram. Forțele ruse au pierdut 11 echipamente, iar brigada ucraineană a capturat un tanc T-72B2M, a declarat serviciul de presă al Azov.

Un total de 50 de luptători ruși au fost uciși, a adăugat brigada, împărtășind imagini care se presupune că arată atacul.

Russia loses 11 pieces of equipment in repelled attack near Terny, Donetsk obl. As well, Azov soldiers trophied a damaged tank

Terny has been a focal point of Russian attacks in recent days.

🇺🇦Intel spotted an armored group of Russians moving toward Ukrainian positions in the… pic.twitter.com/PB5tjbFpR4