Conferinţa de la München, de la „win-win“ la „lose-lose“: moartea lui Navalnîi, căderea orașului ucrainean Avdiivka

Conferinţa de Securitate de la München “s-a desfăşurat într-o atmosferă sumbră, în contextul confruntării cu Putin”, notează AFP.

„Oraşul ucrainean Avdiivka a căzut, opozantul rus Alexei Navalnîi a murit, sprijinul american pentru Kiev slăbeşte, preşedintele rus Vladimir Putin îşi înmulțește victoriile în faţa unei tabere occidentale lipsite de unitate şi care cu greu îşi ascunde pesimismul şi îngrijorările.

Economiile occidentale suferă, în timp ce sancţiunile împotriva Rusiei nu dau rezultatele sperate. Armata rusă îşi păstrează avantajul numeric în faţa celei ucrainene, iar flancul de est al Europei priveşte cu consternare cum determinarea aliaţilor Ucrainei îşi pierde suflul”, comentează AFP situația internațională de securitate.

Tema uneia dintre mesele rotunde ale conferinţei de la München a fost chiar „Oboseala luptei: victoria Ucrainei cu orice preţ“.

„Suntem o carte deschisă pentru adversarul nostru “

„Lucrurile merg rău“, a spus iritat ministrul lituanian de externe, Gabrielus Landsbergis, postând pe reţeaua socială X (fosta Twitter) o fotografie a sa cu un chip sumbru. „Suntem o carte deschisă pentru adversarul nostru - linii roşii clare de ne-angajament, dezacorduri asupra prelungirii ajutorului (pentru Ucraina) şi o orbire optimistă cu privire la creşterea riscurilor“, a deplâns el în acelaşi mesaj.

La doi ani după invazia rusă în Ucraina, liderii occidentali şi-au clamat în mod evident unitatea, dar au lăsat totodată să transpară îngrijorările lor în faţa mai ales a încetinirii ajutorului american pentru Ucraina şi a perspectivei credibile de a-l vedea pe Donald Trump revenind la putere. În fundalul conferinţei triumfa ideea că Putin a avut probabil dreptate când a spus, la începutul războiului, că timpul joacă în favoarea sa.

„Vladimir Putin încearcă să câştige timp, dar asta o ştiam de la început (...) El aşteaptă - şi cu siguranţă se pregăteşte pentru - alegerea lui Trump, care ar urma să diminueze considerabil sprijinul SUA pentru Kiev“, remarcă Pierre Razoux, director academic la Fundaţia mediteraneană pentru studii strategice (FMES).

NATO traversează o perioadă de demoralizare severă

Concluziile raportului ediției din acest an a Conferinței pentru Securitate de la München arată că Parteneriatul Transatlantic, înființat sub conducerea Statelor Unite după cel de-Al Doilea Război Mondial, traversează o perioadă de demoralizare severă. În timp ce sloganul folosit la începutul anilor 2000 de țările membre ale Alianței Atlantice era „win-win”, raportul din acest an subliniază că percepția potrivit căreia tot mai multe țări se confruntă cu situația „lose-lose” reprezintă un risc serios, scrie publicația turcească „Sabah“.

Parteneriatul Transatlantic nu mai este preocupat de cine câștigă mai mult, ci doar de cine pierde mai puțin. Acest tablou ar putea aduce sfârşitul ordinii economico-politice globale stabilite de ţările Alianţei Atlantice. Pentru că demoralizarea severă subminează în același timp și procesul de cooperare și mecanismul de dialog bazat pe principiul „win-win“ cu Sudul Global în creștere, concluzionează „Sabah“.

