Ucraina a lovit două nave de debarcare rusești în Crimeea ocupată. 158 de militari se aflau la bordul acestora

Ucraina a lovit două nave de debarcare rusești din clasa Ropucha, „Iamal“ și „Azov“, în Crimeea ocupată, vineri, 23 martie, au confirmat forțele armate ucrainene.

Atacul a vizat, de asemenea, unele infrastructuri ale Flotei Mării Negre din Crimeea și un centru de comunicații militare rusești, a precizat armata ucraineană.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat atacurile în Crimeea ocupată, vizând active militare rusești în Marea Neagră și în jurul acesteia. Rusia a ocupat ilegal peninsula din 2014.

"Iamal", cu 98 de membri ai echipajului, și "Azov", cu 87 de membri, aparțin Brigăzii 197 de nave de debarcare a Flotei ruse a Mării Negre și sunt utilizate în mod activ în exercițiile și antrenamentele flotei, potrivit site-ului flotei.

Amploarea distrugerii navelor nu este încă clară.

Ministerul rus al Apărării nu a comentat încă rapoartele Ucrainei privind lovitura reușită.

Sirenele de raid aerian au sunat în Sevastopol în seara zilei de 23 martie, iar administrația Rusiei din Sevastopol a blocat temporar traficul de vehicule pe Podul Crimeii. Ulterior, aceasta a afirmat că forțele ruse au doborât peste 10 rachete.

„Armata noastră respinge un atac masiv asupra Sevastopolului”, a declarat guvernatorul Mihail Razvozhayev. Informațiile preliminare au arătat că peste 10 rachete au fost doborâte, a spus el. O femeie a fost rănită și infrastructura a fost avariată, inclusiv o clădire de birouri și o conductă de gaz, a adăugat el.

Appears that at least three Ukrainian Storm Shadow cruise missiles just slammed into a major Russian Black Sea Fleet communications center.

Pe paginile de X familiarizate cu războiul din Ucraina, dar și pe contul lui Anton Gherașcenko, fost prim-viceministru al Afacerilor Interne din Ucraina, au fost postate clipuri video cu mai multe atacuri cu rachete Storm Shadow care au avut loc în peninsula ocupată Crimeea.

Reuters îl citează pe guvernatorul regiunii care spune că forțele Kremlinului au doborât peste 10 rachete.

Au fost raportate explozii pe cerul Sevastopolului! La Simferopol se pare că a fost un incendiu în apropierea aeroportului, iar în zona zona Balaclava, geamurile s-au zguduit puternic.

Canalele de Telegram din Crimeea raportează lovituri în cartierul general al Brigăzii 810 Infanterie Navală.

Presa locală raportează, de asemenea, lovituri asupra navelor din Sevastopol. Pe alte pagini de X s-a precizat că au existat explozii în apropierea aerodromului militar Belbek și în alte zone.

Nexta anunță că peste 30 de ruși au murit în urma atacului asupra Sevastopolului.

Rușii raportează că un „post de comandă bine deghizat” cu peste 20 de ofițeri ar fi fost lovit la Sevastopol. Canalele ruse Telegram susțin că trei avioane Su-27 au fost avariate pe aerodromul Belbek.

