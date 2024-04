Putin și-a propus să câștige Donbasul înainte de a se ”ocupa” de alegerile din SUA. Lupte dure la Oceretine și Ceasiv Iar

În sectorul Avdiivka, în doar patru zile, rușii au înaintat un km până la Oceretine și au pătruns în sat, punând stăpânire pe împrejurimile sudice. Constatând acest fapt, jurnalistul militar ucrainean Bohdan Miroș susține că în această zonă a liniei frontului se așteaptă "noi probleme".

În opinia sa, nici evenimentele din Berdici și Semenivka nu sunt încurajatoare. "Și mai sunt Umanske și Netailove, pe care inamicul le amenință deja în mod direct", scrie Miroșnikov. "Adică, pe lângă posibilitatea unei retrageri parțiale de pe râul Durna în partea sa nordică, inamicul poate pătrunde și prin Oceretine între înălțimi, între Vozdvijenka și Arkhanghelske, și să înainteze spre Iablunivka. Iar acest lucru va amenința direct Torețk".

Jurnalistul militar consideră, de asemenea, că este posibil ca rușii să avanseze spre Pokrovsk, sau ambele opțiuni în același timp - "Desigur, vorbim de peste 10 km pe care rușii trebuie să îi parcurgă pentru a ajunge acolo. Ceea ce, chiar și în circumstanțele actuale, este o sarcină foarte dificilă care necesită multe resurse suplimentare".

În orice caz, jurnalistul remarcă faptul că bătălia pentru Oceretine a început, iar multe vor depinde de rezultatele acesteia și de configurația ulterioară a liniei de luptă în sectorul Avdiivka-Torețk.

În cel mai recent raport al său, Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW) a remarcat, de asemenea, că trupele rusești au avansat recent de-a lungul liniei de cale ferată la sud-est de Oceretine (la nord-vest de Avdiivka).

Lupte grele se duc și pentru Ceasiv Iar. O victorie a Rusiei în Ceasiv Iar, o localitate din estul Ucrainei controlată de trupele Kievului și ținta principală a ofensivei ruse în acest moment, ar pune în pericol securitatea ultimelor orașe importante din Donețk apărate încă de armata ucraineană, potrivit unui oficial ucrainean de rang înalt citat de Politico.

„Dacă ocupanții ruși reușesc să cucerească acest oraș, ei vor avea ocazia să lanseze o ofensivă asupra [orașelor] Konstantinivka, Drujkivka, Kramatorsk și Sloviansk”, a spus locotenent-colonelul Nazar Voloșin, un purtător de cuvânt al armatei ucrainene. „Aceste orașe reprezintă ultima fortăreață a regiunii Donețk care se află sub controlul Ucrainei”, a adăugat Voloșin. Ceasiv Iar este un oraș important din punct de vedere strategic, aflat la 10 kilometri de Bahmut. Are o poziție avantajoasă, fiind construit pe o colină, ceea ce le oferă apărătorilor ucraineni capacitatea de a controla mai ușor zonele din jurul orașului, care sunt tot mai amenințate de avansul trupelor ruse.

„Aceasta este înălțimea dominantă din regiune, iar controlul asupra ei le-ar oferi invadatorilor ruși, dacă reușesc să îl obțină, șansa să simplifice semnificativ avansul în direcția Konstantinivka și în direcția Sloviansk și Kramatorsk”, a explicat Voloșin.

Kremlinul a ordonat ca Ceasiv Iar să fie cucerit până pe data de 9 mai – ziua în care Rusia sărbătorește victoria Uniunii Sovietice în al Doilea Război Mondial și o sărbătoare sfântă pentru propaganda militară a Rusiei, care are nevoie disperată de o victorie mare pe câmpul de luptă, potrivit lui Voloșin. Bloggeri militari ruși au confirmat faptul că Ceasiv Iar este un obiectiv important în procesul de a ocupa întreaga regiune Donețk și de a îndeplini unul dintre multele ținte ale „operațiunii speciale” lansate de Putin. Trupele ucrainene s-au baricadat în oraș pentru a face față atacurilor zilnice ale inamicului, a transmis duminică Oleksander Sîrski, comandantul-șef al armatei ucrainene. Rușii s-au folosit de avantajul numeric pe care îl dețin pentru a organiza atacuri în grupuri mici, sprijinite de artilerie și aviație, punând mai întâi la pământ toate clădirile și infrastructura critică din calea lor și trimițând apoi trupele pentru a lua cu asalt pozițiile fortificate ale ucrainenilor.

De curând, Rusia a trimis trupe din zona Lîman în Ceasiv Iar pentru a susține ofensiva. Trupele ruse susțin că se află la doar 500 de metri de Ceasiv Iar, însă Voloșin a spus că orașul și zonele limitrofe se află sub controlul Kievului. Pentru a preveni pierderea orașului, comandantul ucrainean a întărit brigăzile care luptă în apropiere de Ceasiv Iar cu muniție, drone și echipament de război electronic. În același timp, Sîrski a spus că este nevoie și de o victorie de moral pentru armata ucraineană. Voloșin a spus că, în ciuda atacurilor constante, este puțin probabil ca rușii să își îndeplinească obiectivul, dar și că Ucraina are nevoie de sisteme de apărare antiaeriană, avioane F-16 și alte arme din Occident pentru a putea schimba situația din jurul orașelor Bahmut și Avdiivka, acolo unde rușii au profitat de lipsa de muniție a Kievului și superioritatea în aer pe care o are Moscova.

Rușii vor încerca să pună mâna pe două regiuni

În iunie, Rusia ar putea lansa o ofensivă majoră pentru a încerca să pună mâna pe toate regiunile Doneţk şi Lugansk, a spus şeful Direcţiei Principale de Informaţii a Ministerului Apărării al Ucrainei, Kirilo Budanov.

Într-un interviu pentru The Washington Post, el a menționat că rușii se vor concentra apoi asupra alegerilor din noiembrie din Statele Unite și asupra consecințelor acestora.

„Înainte de învestirea președintelui dumneavoastră, ei vor încerca să obțină cât mai mult teritoriu posibil în Donețk și Lugansk, probabil în speranța că președintele Donald Trump va putea să le ratifice realizările”, a sugerat Budanov.

Anterior, Financial Times a scris că Rusia se poate pregăti pentru o ofensivă pe scară largă în Ucraina la sfârșitul primăverii sau verii. Mai mult, ofensiva poate începe în mai multe zone deodată.