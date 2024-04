Șeful diplomației britanice nu a reușit să-l convingă pe Trump de necesitatea de a ajuta Ucraina

Încercarea ministrului de externe britanic, David Cameron, de a-l convinge pe Donald Trump să permită Congresului SUA să aprobe ajutorul militar de 60 de miliarde de dolari Ucrainei pare să fi eșuat, Șefului diplomației de la Londra nici măcar nu i s-a permis să se întâlnească cu președintele Camerei Reprezentanților Mike Johnson, care teoretic ar putea supune pachetul la vot, scrie The Guardian.

În schimb, Johnson a fost atacat de congresmanul de extremă-dreapta Marjorie Taylor Green, care și-a reînnoit amenințările de a organiza un vot anticipat pentru a-l revoca din funcție pentru că a luat în considerare un astfel de demers.

La o cină privată la proprietatea lui Trump din Florida, Mar-a-Lago, Cameron l-a îndemnat pe Trump să recunoască că este în interesul Statelor Unite să nu-l încurajeze pe Vladimir Putin pentru a ocupa teritorii din Ucraina. El a insistat, de asemenea, că înainte de summitul NATO de la Washington din iulie, să fie elaborate planuri pentru ca fiecare membru al Alianței să atingă sau să depășească ținta de cheltuieli pentru apărare. El a sperat că Trump va semnala o schimbare de curs, cel puțin ușurând calea către o întâlnire cu Johnson.

Oficialii britanici au insistat că întâlnirea cu Johnson nu a avut loc din cauza unei nepotriviri în programul politicienilor. În schimb, Cameron le-a spus reporterilor că își va face timp să se întâlnească cu „orice oameni din Congres care ar fi bucuroși să vorbească” despre ajutorul acordat Ucrainei. Dorința s-a dovedit a fi în mod clar unilaterală.

La o conferință de presă comună la Washington, marți, 9 aprilie, Cameron și secretarul de stat american Anthony Blinken și-au repetat apelurile către Congres pentru a debloca ajutorul. Cameron a insistat că nu a venit în SUA pentru a ține prelegeri sau a se amesteca în politica internă a SUA, dar a spus că este pregătit să renunțe la „limbaj diplomatic”, deoarece simte nevoia emoțională ca SUA și Europa să se unească pentru a proteja Ucraina de agresiunea rusă.

"Generațiile viitoare s-ar putea să se uite la noi și să spună: am făcut suficient atunci când această țară a fost preluată de un dictator care a încercat să redeseneze granițele prin forță? Am învățat lecțiile istoriei? Și am făcut suficient?", a spus el.

Cu toate acestea, argumentele lui Cameron - atât raționale, cât și emoționale - par să se fi lovit de o luptă pentru putere în curs de desfășurare în cadrul Partidului Republican, deoarece adepții liniei dure care se opun în privința continuării sprijinului financiar pentru Ucraina amenință să-l înlăture pe Johnson dacă acesta supune la vot pachetul de ajutor atunci când Congresul se va întoarce din vacanța de două săptămâni.

Campania lui Trump a declarat că în cadrul dineului au fost discutate teme precum viitoarele alegeri din SUA și Marea Britanie, probleme politice legate de Brexit, necesitatea ca țările NATO să își respecte angajamentele privind cheltuielile de apărare și încetarea crimelor din Ucraina.