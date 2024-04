Ucrainenii au făcut prăpăd pe aerodromul rusesc "Morozovsk" din Rostov. Șase bombardiere distruse, iar alte opt "avariate semnificativ"

Cel puțin șase avioane de luptă au fost distruse în urma loviturilor cu drone pe aerodromul rusesc Morozovsk în noaptea de 5 aprilie. Operațiunea a fost condusă de Serviciul de Securitate al Ucrainei împreună cu Forțele de Apărare, relatează „Suspilne” citând surse din serviciile de informații de la Kiev.

Bombardiere Su-24, Su-24M și Su-34 erau pe aerodromul, pe care Rusia îl folosește pentru atacuri cu bombe aeriene dirijate asupra pozițiilor Forțelor Armate ale Ucrainei și asupra orașelor ucrainene din apropierea frontului.

„Cel puțin 6 avioane militare ale Federației Ruse au fost distruse, iar alte 8 au fost avariate semnificativ. Pe lângă echipament, aproximativ 20 de militari ruși au fost uciși sau răniți.

Russia’s Morozovsk Airbase is currently under Ukrainian drone attack, with several explosions seen in the vicinity of the airfield.

Morozovsk is home to a number of Russian Air Force Su-34 fighterbombers. pic.twitter.com/CnEP4U8tjv