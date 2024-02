Fostul șef al Roscosmos, Dmitri Rogozin, care este acum membru al Consiliului Federației Rusiei din partea regiunii Zaporijie, ocupată parțial, a scris un tweet cu caracter rasist la adresa șefului Pentagonului, Lloyd Austin, pe care îl compară cu o maimuță, transmite BBC.

"Înainte de a se îmbolnăvi, secretarul american al Apărării Lloyd Austin adora să se fotografieze cu pigmei", a scris politicianul rus pe rețeaua X, unde a atașat două fotografii - doi pigmei și o maimuță în stânga, iar șeful Pentagonului împreună cu Zelenski în dreapta.

Atacul rasist la adresa secretarului american al Apărării, Lloyd Austin, publicat pe un cont de socializare aparținând lui Dmitri Rogozin, fostul șef al agenției spațiale ruse, a stârnit indignare.

Before his illness, US Secretary of Defense Lloyd Austin loved being photographed with pygmies.

Министр обороны США Ллойд Остин до болезни очень любил фотографироваться с пигмеями. pic.twitter.com/0Pm1qHU1Fg