Vladimir Putin anunță că Rusia e pe cale să își schimbe doctrina nucleară

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că ia în considerare schimbarea doctrinei privind armele nucleare ale Rusiei din cauza dezvoltării de către adversarii țării sale a unor dispozitive nucleare explozive de putere foarte mică.

Remarcile au fost făcute în timpul unei conferințe de presă în capitala Vietnamului, Hanoi, unde se afla într-o vizită de stat.

„Știm că inamicul nostru potențial lucrează la asta, sunt noi elemente legate de reducerea pragului la care pot fi folosite arme nucleare. În particular, sunt dezvoltate noi dispozitive nucleare de putere foarte mică. Știm că în cercurile de experți din Vest circulă idei că asemenea arme ar putea fi folosite și nu e nimic groaznic, în mod special, în acest caz”.

Doctrina în vigoare prevede că Rusia poate utiliza astfel de arme ca răspuns la un atac nuclear sau în cazul unui atac convenţional care reprezintă o ameninţare existenţială pentru stat.

De la începutul războiului în Ucraina, unii „ulii” din rândul analiştilor militari ruşi au susţinut că Rusia ar trebui să îşi reducă pragul de utilizare a armei nucleare.

În timpul vizitei, Putin a semnat cel puțin o duzină de acorduri cu omologul său vietnamez, inclusiv o ofertă de furnizare de combustibili fosili în Vietnam.

Vladimir Putin și-a încheiat mini-turneul în Coreea de Nord și Vietnam. La Hanoi, accentul a căzut pe relațiile economice, dar tratatul de securitate semnat cu liderul nord-coreean Kim Jong Un a stârnit îngrijorări și multe comentarii în toate marile capitale ale lumii.

Vladimir Putin a semnat cu liderul nord coreean Kim Jong Un un tratat de securitate, prin care Rusia și Coreea de Nord promit să se apere reciproc în caz de atac extern.

Acest nou tratat ridică o serie de probleme, care, categoric, vor fi analizate în regiune, la Beijing, Seoul, Tokyo, dar, desigur, şi la Washington. Au apărut deja primele efecte. Coreea de Sud evocă, pentru prima dată, posibilitatea de a ajută militar Ucraina.

Lim Soo-Suk, purtător de cuvânt, Ministerul sud-coreean de Externe, a declarat că pe baza evalurii acordului Rusia Coreea de Nord, noi, împreună cu aliaţii noştri, vom răspunde ferm oricăror acţiuni care ne pun în pericol securitatea naţională. După semnarea acordului bilateral problema se pune dacă, pe lângă arme, Phenianul ar putea trimite soldați în Ucraina pentru a sprijini armata rusă. Documentul strategic certifică faptul că fiecare are ceva de care celălalt are nevoie: Rusia trebuie să achiziționeze urgent mai multe muniții pentru războiul său din Ucraina, în special obuze de artilerie de calibru înalt, iar Coreea de Nord are nevoie stringentă de valută străină, combustibil și hrană pentru poporul său înfometat, pe lângă tehnologia rusă pentru a-și avansa cursa nucleară și dezvoltarea rachetelor balistice și a sateliților spion.

Rusia continuă să vândă o mare parte din armele și echipamentele sale militare Vietnamului, într-un context de tensiuni în Marea Chinei de Sud, unde Hanoi este îngrijorat de obiectivele expansioniste ale Beijingului.

Primindu-l pe Vladimir Putin, vizat de un mandat de arestare al Curții Penale Internaționale (CPI), Vietnamul se expune nemulțumirii partenerilor săi occidentali, în frunte cu Statele Unite, care consideră această țară cu 100 de milioane de locuitori un partener strategic pentru industria prelucrătoare sau producția de semiconductori.

În capitala Statelor Unite, vizita la Hanoi este urmărită cu atenție. Rusia și Vietnamul au fost niște aliați apropiați începând din perioada Războiului Rece, dar în ultimii ani, forța acestor relații a mai slăbit, Vietnamul cultivând relații mai călduroase cu Statele Unite, din dorința de a contrabalansa eventuala putere a Chinei. Treptat, Vietnamul a cam renunțat să se mai bazeze pe aparatura rusească, iar, anul trecut, a adus relațiile cu SUA la cel mai înalt nivel, similar cu cele legate de China și Rusia. În prezent, mai scrie Washington Post, Statele Unite sunt cea mai mare piață de export a Vietnamului, sporindu-și totodată ajutorul în materie de securitate, mai ales pe mare, unde Vietnamul „se încrucișează” cu forțele chineze.

