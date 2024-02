Moarte vine de sus: Noile arme sinucigașe ale Ucrainei anunță începutul unei curse a înarmărilor „terifiante”

Pe un câmp pârjolit, acoperit de cratere de explozie, un soldat rus singuratic se ghemuiește sub rămășițele carbonizate ale tancului său, adăpostindu-se de o nouă amenințare terifiantă – una care îl are deja în vizor.

Din cerul de deasupra se aude zgomotul care a devenit coșmarul forțelor lui Putin în prima linie în Ucraina – cel al unei minuscule drone sinucigașă, nu mai mare decât o minge de fotbal, dar plină cu destui explozibili pentru a nivela o casă.

Zgomotul îi transmite soldatului neputincios o panică frenetică, în timp ce se învârte cu disperare în jurul tancului său încercând să scape, în timp ce mașina morții îl urmărește într-un joc mortal de-a pisica și șoarecele – unul pe care rusul îl pierde.

Atacatorul aerian lovește soldatul rus cu o eficiență nemiloasă, lăsând trupul însângerat.

Întâlnirea brutală - acum fapt obișnuit pe front - a fost filmată de un alt UAV kamikaze controlat dintr-un buncăr la kilometri distanță de un soldat ucrainean purtând ochelari speciali care îi oferă o vedere a carnagiului.

Este noua realitate a războiului de uzură salbatic din Ucraina, în care dronele FPV roiesc pe câmpul de luptă, pulverizând trupele de ambele părți, într-o tactică aproape nemaiauzită în urmă cu un an. Acum, sute de drone sinucigașe zboară de-a lungul frontului în fiecare zi.

Este un semn întunecat pentru viitorul război robotic, cât și o invenție ingenioasă pentru nevoile momentului, ascensiunea dronei kamikaze FPV modifică costurile, viteza și letalitatea războiului în Ucraina.

Le permite piloților de drone din ambele părți să vâneze și să omoare cu o amploare, precizie și eficiență terifiantă nemaivăzute de la începutul invaziei Rusiei în februarie 2022.

Iar eficacitatea lor i-a îngrijorat pe șefii armatei britanice.

Additional footage of the absolutely disastrous Russian mechanized assault south of Novomykhailivka a few days ago (thread).

Seen here, before reaching the front, the Russian column gets mixed up, causing a pair of T-72s to crash, which completely disables one. pic.twitter.com/QIO4eOX0yB