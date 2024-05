Ucraina pare să își înarmeze dronele navale cu rachete aer-aer pentru a se apăra de atacurile aeriene, o inovație neobișnuită pentru arsenalul tot mai mare de sisteme fără pilot al Kievului.

Dronele nou modernizate au fost observate pentru prima dată în luptă luni, 6 mai, în timpul unui atac ucrainean care a avut ca rezultat lovirea unei ambarcațiuni militare rusești rapide în peninsula Crimeea ocupată.

Ministerul rus al Apărării a publicat imagini cu un elicopter care se apăra împotriva uneia dintre dronele ucrainene în timpul atacului.

/3. Russian Ka-29 helicopter destroys one of Ukrainian naval drones that took part in todays attack on Crimea. Objects which look like air to air missile La can be seen installed on the drone. pic.twitter.com/Ts5TDVdUBE — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) May 6, 2024

În înregistrare se poate vedea o ambarcațiune fără pilot ucrainean (USV) înarmată cu o rachetă aer-aer cu rază scurtă de acțiune de tip R-73 (AA-11 Archer) ghidată în infraroșu, care este atacată de un elicopter de asalt Ka-29 (Helix-B) al Forțelor Navale ruse. USV-ul efectuează mai multe manevre pentru a încerca să scape de elicopter, dar în cele din urmă este distrus, aparent cu focuri de armă. Moscova susține că a distrus cinci drone în timpul angajamentului.

Footage from Russian Ka-29 helicopter engaging Ukrainian USV with R-73 air-to-air heat-seeking missiles. https://t.co/ONS0uacMKB pic.twitter.com/E6zGjmCbuv — Clash Report (@clashreport) May 6, 2024

Videoclipul arată o singură rachetă R-73 pe una dintre cele două șine înclinate montate pe partea din spate a USV-ului, sugerând că cealaltă armă a fost deja trasă. Postările rusești de pe rețelele de socializare susțin că cealaltă rachetă a fost lansată într-o încercare nereușită de a doborî un elicopter rusesc Mi-8 Hip. Faptul că acest angajament s-a desfășurat la lumina zilei sugerează că drona maritimă ar fi putut fi folosită în mod deliberat ca “momeală” pentru elicoptere.

Wreckage of aR-73 air-to-air missile on the remains of a destroyed Ukrainian USV. pic.twitter.com/vMZwgNDc0L — Clash Report (@clashreport) May 7, 2024

Aceasta este prima dovadă existentă despre drone înarmate cu rachete R-73, dar există, de asemenea, rapoarte că rachetele aer-aer R-60 (AA-8 Aphid) mai vechi, de asemenea, cu ghidare în infraroșu, au fost adaptate ca armament USV. Pe canalul de Telegram Fighterbomber (pro-Kremlin) se susține că rachetele aer-aer nu necesită radar sau sisteme separate de țintire pentru a fi utilizate în acest fel. Pur și simplu, capetele lor de căutare sunt folosite pentru a obține o țintă aeriană, semnalul de tragere fiind probabil furnizat prin intermediul legăturii de comandă existente pentru controlul USV.

Business Insider nu a putut verifica imediat filmările și imaginile publicate de la atac și nici nu a putut confirma în mod independent că dronele ucrainene erau echipate cu rachete R-73.

In the Black Sea, Russian forces spotted a Ukrainian USV armed with a twin rail launcher for R-73 all-aspect IR homing air-to-air missiles. Based on the footage, some Ukrainian USVs now possess a nascent SAM capability, likely able to target low and slow Russian helicopters. pic.twitter.com/eEsCuuh1Wv — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 6, 2024

Denumită AA-11 Archer de către NATO, racheta R-73 din era sovietică este echipată cu tehnologie de orientare în infraroșu și este transportată de obicei de avioane de luptă precum MiG-29 sau Su-35. Echiparea dronelor ucrainene cu acest tip de muniție de luptă aerian le-ar putea ajuta să se apere împotriva atacurilor aeriene, bănuiesc analiștii militari război.

Aceștia au adăugat că "mai mulți bloggeri militari ruși și-au exprimat furia că birocrația militară rusă face ca forțele rusești să răspundă prea încet la adaptările dronelor maritime ucrainene".

Un milblogger afiliat ziarului rusesc Komsomolskaia Pravda a notat pe Telegram că inovația ucraineană în materie de rachete pentru drone maritime a venit ca răspuns la creșterea numărului de patrule rusești cu elicoptere în jurul Mării Negre.

Un general al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), a declarat BI că Rusia are în mod constant avioane și elicoptere de luptă care patrulează în vestul Mării Negre, în timp ce se străduiește să își protejeze navele de flota de drone navale kamikaze a Kievului.

Atacul cu drone navale de luni a marcat cel mai recent atac asupra unui activ naval rusesc. O dronă maritimă ucraineană Magura V5 a lovit o navă de luptă rusă mai mică, în valoare de 3 milioane de dolari.

Agenția de informații militare a Kievului a declarat că "întrucât teama de atacurile ucrainene îi obligă pe ocupanți să ascundă navele mari ale Flotei Mării Negre departe de peninsulă, activitatea de luptă continuă împotriva navelor militare de mare viteză și manevrabile ale rușilor".

