Imagini care arată curajul și măiestria piloților ucraineni de elicoptere în operațiuni împotriva armatei lui Putin VIDEO

Piloții elicopterelor de atac ucrainene zboară la joasă înălțime și rapid, navigând pe un câmp de luptă periculos, unde aproape orice se află în aer este în pericol.

Provocările cu care se confruntă acești piloți în acest mediu operațional complex par a fi destul de sofisticate, poate chiar mai sofisticate decât cele cu care s-au confruntat până acum piloții americani de elicoptere de atac, a remarcat un fost pilot de Super Cobra al Corpului de Infanterie Marină al SUA într-un interviu acordat Business Insider.

Luptele din Ucraina sunt pline de multe amenințări de vârf. Și, este un mediu dificil în general.

⚡️🇺🇦Ukrainian attack helicopter Mi-24P and attack-transport Mi-8MT at low altitudes pic.twitter.com/gjA6OW8TWN — 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) November 5, 2023

Videoclipurile cu operațiuni cu elicopterul arată adesea piloți ucraineni care zboară la altitudini joase pe terenuri și medii dificile și schimbătoare, uneori urbane, alteori în zone cu iarbă sau păduri. În unele videoclipuri, aceștia zboară la doar câțiva metri deasupra solului, evitând copaci, case și linii electrice.

Zborul într-o astfel de situație poate restricționa timpul de reacție al pilotului și poate afecta conștientizarea situației acestuia.

"Piloții trebuie să fie foarte atenți la aceste mici schimbări", a explicat Kyleanne Hunter, analist la RAND și fost pilot de Super Cobra al Corpului de Infanterie Marină care a zburat în misiuni de escortă medicală, precum și în alte curse, și trebuie să "ia decizii în timp real cu privire la modul în care manevrează elicopterul".

A pair of Ukrainian Mi-24 attack helicopters operate on Russian positions with unguided S-8 missiles🔥 pic.twitter.com/Ic6vRNjlVQ — Anti-49ers Misfit4Ukraine (@Misfit4Ukr68491) May 16, 2023

Un fost aviator al marinei americane și instructor TOPGUN a vorbit cu Business Insider despre trecerile la joasă înălțime în care sunt implicate avioane cu aripi fixe, spunând că, deși "a zbura mai jos nu este neapărat mai greu", a face acest lucru "este o sarcină mai intensă și necesită mai multă concentrare", o mare parte din atenția pilotului fiind îndreptată spre "evitarea terenului".

Pentru piloții de elicoptere care zboară jos, este, de asemenea, o situație periculoasă în care o mișcare greșită ar putea însemna un dezastru.

Ukrainian Mi-8 helicopters attack Russian positions with the use of unguided rockets. The Ukrainian Air Force is alive and will 9 months after the Russian invasion. Video via @Osinttechnical pic.twitter.com/oqooa5NANx — Visegrád 24 (@visegrad24) November 27, 2022

Și apoi, desigur, există amenințarea serioasă a rachetelor sol-aer rusești și a altor arme, inclusiv a avioanelor rusești. În timp ce amplasamentele sistemelor antiaeriene pot fi mai ușor de identificat, sistemele portabile de către om reprezintă o amenințare care poate fi mai greu de detectat. Elicopterele sunt, de asemenea, vulnerabile la rachete și la focuri de armă de calibru mic.

Pe baza videoclipurilor și a informațiilor disponibile, se pare că piloții ucraineni se confruntă cu "un mediu de amenințare mult mai sofisticat" decât au văzut piloții americani, a declarat Hunter, analizând doar ceea ce este disponibil public cu privire la locul în care zboară și la ceea ce au de înfruntat.

The General Staff of the Armed Forces of Ukraine showed footage of the combat operation of the Mi-24 attack helicopter. 💪🇺🇦 pic.twitter.com/jGX43zWrlY — Feher_Junior (@Feher_Junior) July 18, 2023

Piloții ucraineni zboară în principal cu elicoptere Mi-8 și Mi-24, iar scopul acestor aeronave pentru Ucraina este multifațetat. Ele pot fi echipate cu rachete și sunt capabile să efectueze rapid misiuni de atac împotriva forțelor terestre rusești. De asemenea, ele pot fi folosite pentru a transporta trupe și provizii și pentru a oferi sprijin aerian. Mediul operațional de război reprezintă însă o provocare.

În cazul elicopterelor de atac precum cele din Ucraina, a spus Hunter, zborul la joasă înălțime și rapid este "cel mai probabil motivat de considerente legate de amenințare", deoarece rămânerea la joasă altitudine și deplasarea rapidă ajută aeronava să evite detectarea de către inamic și reduce probabilitatea de a fi doborât, cel mai mare coșmar al unui pilot.

Dificultatea zborului la joasă înălțime față de pământ constă în evitarea impactului cu solul și cu alte obstacole. Și este o provocare atât pentru piloții ucraineni, cât și pentru cei ruși, care se confruntă cu amenințările apărării antiaeriene.

În 2022, de exemplu, a apărut o fotografie care arată tuburile lansatoarelor de rachete de pe un elicopter de atac rusesc Ka-52 pline de resturi de copaci.

Unele dintre aceste probleme pot fi chiar mai dificile pentru elicoptere decât pentru alte avioane.

Hunter a spus că "atunci când se zboară chiar deasupra nivelului solului, mici schimbări de altitudine și de teren pot face o mare diferență în capacitatea elicopterului de a produce portanță și de a zbura spre sau dinspre un atac la sol".

O parte din dificultăți constau în a te gândi la modul exact în care aeronava se mișcă într-un spațiu tridimensional și la modul în care pilotul său navighează la altitudine, care se poate schimba în mod constant.

Pentru Ucraina, elicopterele de atac au fost utile pentru misiuni rapide împotriva forțelor rusești. De asemenea, acestea le-au fost de folos rușilor, aparatele Ka-52 complicând atacurile blindate.

Elicopterele pot fi ideale pentru aceste tipuri de misiuni, deoarece pot coborî, intra și ieși rapid. Un pilot ucrainean a declarat pentru Reuters în octombrie 2023 că efectua mai multe curse pe zi împotriva pozițiilor inamice rusești, în principal de infanterie, dar uneori și împotriva vehiculelor blindate.

Acel pilot, Oleh, a spus că, pentru a identifica o țintă, a rămas jos, câștigând treptat altitudine pe măsură ce lansa rachetele, apoi întorcându-se și coborând, o tactică văzută în multe videoclipuri cu atacuri cu elicoptere.

O parte a problemei mari cu care se confruntă piloții de elicoptere ucraineni este identificarea locului de unde vin amenințările în mediile de luptă. Nu este vorba numai de S-400, ci de o varietate de amenințări, un lucru pe care rușii au trebuit, de asemenea, să îl învețe, în unele cazuri pe propria piele.

Hunter a declarat pentru Business Insider că piloții trebuie să ia în considerare faptul că o amenințare poate veni practic de oriunde, fie că este vorba de o clădire sau de o poziție fortificată. Acest lucru îi obligă pe piloți să fie hiper vigilenți și conștienți de împrejurimi.

De cealaltă parte, elicopterele de atac Ka-52 "Alligator" ale Rusiei sunt vestite pentru letalitatea lor.

Atunci când vehiculele blindate furnizate de Occident s-au trezit blocate în câmpuri minate sau au avansat dincolo de raza de acțiune a apărării antiaeriene a Ucrainei în timpul contraofensivei eșuate a Kievului din vara anului trecut, Ka-52 au doborât vehicule blindate și trupe ucrainene.

O parte din valoarea Ka-52 provine din diferitele arme pe care le poate transporta, în special rachete aer-sol și antitanc, care îi pot permite să opereze în afara razei de acțiune a multor apărări antiaeriene ucrainene. Cu toate acestea, nu sunt de neatins, iar Rusia și-a văzut unele dintre aeronave doborâte.

De asemenea, Ucraina le-a vizat și pe teren. În octombrie anul trecut, a folosit sisteme de rachete tactice MGM-140 ale armatei (ATACMS) furnizate în secret de SUA pentru a da o lovitură dură forțelor, eliminând aproximativ 14 dintre ele. Aceasta a fost o lovitură puternică, dar nu a făcut inoperabilă flota de elicoptere de atac. Lupta continuă, scrie Business Insider.