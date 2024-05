Cum vor afecta epurările din armata rusă ofensiva trupelor lui Putin pe frontul din Ucraina. ”Este un moment bun pentru a face acest lucru”

Trupele ruse au salutat, în general, arestările, dar analiștii, citați de publicația independentă rusă Novaia Gazeta Europe, spun că unitățile ai căror comandanți au fost încarcerați își vor vedea cu siguranță operațiunile perturbate.

Epurările la Ministerul rus al Apărării au continuat zilele acestea, cu toate că Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a negat că arestările reprezintă o „campanie”.

Este cel mai mare șoc prin care trece Ministerului rus al Apărării de la începutul invaziei și au confirmat preferința lui Putin de a evita schimbările mari și bruște la cald și, în schimb, de a acționa într-un moment mai puțin vizibil, ales de el.

„Trebuie să înțelegem că Putin este o persoană încăpățânată și nu foarte flexibilă”, a spus Abbas Galliamov, un fost redactor de discursuri al liderului de la Kremlin care locuiește acum în afara Rusiei. „El crede că a reacționa prea rapid la o situație în schimbare este un semn de slăbiciune.”

Momentul mișcărilor recente ale lui Putin este cel mai probabil un semn că are mai multă încredere în perspectivele sale în războiului din Ucraina și în stăpânirea sa asupra puterii politice, după ce și-a început al cincilea mandat ca președinte, spun experții.

Forțele ruse obțin câștiguri în Ucraina, ocupând teritorii în jurul Harkovului și în regiunea Donbas, în timp ce Ucraina se luptă cu întârzierile de ajutor din partea Statelor Unite și cu rezervele de muniție și personal solicitate . Oficialii de rang înalt de la Kremlin se simt optimişti.

„Probabil că ei consideră că situația de pe front este suficient de stabilă pentru a-i pedepsi pe unii din conducerea militară pentru eșecurile anterioare”, a spus Michael Kofman, expert în armata rusă și membru al Carnegie Endowment for International Peace.

Cererea de schimbare la vârful armatei ruse a venit încă din primele zile ale invaziei, când au circulat povești despre soldații ruși care mergeau la război fără hrana și echipamentul adecvat și își pierd viețile din cauza unor comandanți incompetenți.

Furia a crescut cu o revoltă condusă anul trecut de proprietarul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, care a murit într-un accident de avion ulterior despre care oficialii americani au spus că a fost cel mai probabil un asasinat sancționat de stat.

Acuzațiile de corupție împotriva oficialilor de rang înalt din Ministerul Apărării au venit alături de promisiuni de beneficii financiare și sociale mai mari pentru soldații din rând, o aparentă încercare de a îmbunătăți moralul și de a calma criticii populiști.

„Dacă vrei să câștigi un război, corupția la o scară prea mare care are un impact asupra rezultatelor pe câmpul de luptă nu este, cel puțin teoretic, ceva ce vrei”, a spus Maria Engqvist, de la centrului de studii Rusia și Eurasia a Swedish Defense Research.

Totuși, Engqvist a numit corupția la nivel înalt din Rusia „o caracteristică, nu o eroare”.

„Corupția este un instrument de a câștiga influență, dar poate fi folosită și împotriva ta în orice moment, în funcție de faptul că spui ceva greșit la momentul nepotrivit sau iei decizia greșită la momentul nepotrivit”, a spus ea. „Deci poți fi înlăturat cu o explicație rezonabilă pe care publicul o poate accepta.”

Engqvist a spus că schimbările au ridicat și întrebări cu privire la cât timp va rămâne generalul Gherasimov în poziția sa de șef al Statului Major și comandant superior al câmpului de luptă din Ucraina.

Războiul a expus o mulțime de probleme diferite – corupție, incompetență și deschidere către expresiile publice de insubordonare – pe care conducerea simte că trebuie să le abordeze”, a spus Samuel Charap, politolog la RAND Corporation. „Acum este un moment bun pentru a face acest lucru, tocmai pentru că nu există un risc acut pe termen scurt pe câmpul de luptă.”

Săptămâna trecută au fost anunțate arestările lui Vadim Șamarin, adjunctul șefului Statului Major General al Forțelor Armate, și Vladimir Vertelețki, un ofițer superior de achiziții din cadrul ministerului.

Șamarin a fost arestat sub suspiciunea că a acceptat mită, pe o perioadă de șapte ani, în valoare de 36 de milioane de ruble (370.000 de euro) de la conducerea unei fabrici de telefoane, în timp ce Vertelețki a fost arestat pentru că ar fi acceptat lucrări contractate care erau incomplete, ceea ce a costat armata rusă peste 70 de milioane de ruble (720.000 de euro).

Arestările lui Șamarin și Vertelețki sunt cele mai recente dintr-o serie care i-a inclus și pe ministrul adjunct al apărării Timur Ivanov, pe Iuri Kuznețov, șeful Direcției principale de personal din cadrul Ministerului rus al Apărării, și pe generalul Ivan Popov, acuzați de luare de mită, trafic de secrete de stat și, respectiv, fraudă. Dacă vor fi găsiți vinovați, fiecare dintre ei ar putea fi condamnat la 15 ani de închisoare.

Expertul militar Iuri Fiodorov a declarat pentru Novaia Europa că seria de arestări provine, cel mai probabil, dintr-o „confruntare între clanuri și facțiuni din cadrul ministerului”, adăugând că lupta internă a fost prezentată publicului doar ca o luptă împotriva corupției, în timp ce, de fapt, toate semnele indică o „luptă pentru putere” între agențiile de aplicare a legii, în special Ministerul Apărării și agențiile de securitate de stat.

„Este corect să spunem că, în cele din urmă, ceea ce este în joc aici este găsirea unui rol în alegerea viitorului lider al Rusiei”, a continuat Fiodorov.

Expertul militar al Fundației Anticorupție, Ian Matveev, a fost de acord că arestările nu au avut ca scop real combaterea corupției, ci mai degrabă „eliminarea” aliaților fostului ministru al apărării Serghei Șoigu. „Armata rusă are de mult vreme nevoie de țapi ispășitori de rang înalt”, a spus el. „Acum i-au găsit”.

Trupele rusești au salutat, în general, vestea acestor arestări de profil înalt. Un ofițer de nivel mediu al armatei ruse a declarat că soldații se plâng adesea de averea obținută ilicit de generalii lor, în timp ce un alt militar rus a declarat că înalții lideri arestați ar trebui „împușcați în Piața Roșie” pentru a servi drept „exemplu pentru ceilalți”.

Ofițerul i-a luat apărarea lui Popov, despre care a spus că și-a pierdut favorurile superiorilor săi pentru că a fost prea „onest și direct” – o idee pe care Fiodorov a părut să o confirme, sugerând că șeful Statului Major General Valeri Gherasimov s-ar fi răzbunat pe Popov după ce acesta a încercat să treacă peste el pentru a-l avertiza pe Putin față de problemele armatei ruse. Ofițerul a declarat că membrii arestați din conducerea armatei „au profitat de pe urma războiului” și că se fac vinovați de multe alte fărădelegi decât cele pentru care trebuie să răspundă acum.

El a mai spus că soldații obișnuiți erau conștienți de „afacerile dubioase” din sectorul comunicațiilor cu mult înainte de arestarea lui Șamarin: deși ziarele susțineau că întreaga armată rusă a fost echipată cu echipamente de comunicații de ultimă generație, „în realitate, regimente întregi au luptat fără niciun aparat de radio” sau cu walkie-talkie-uri cumpărate de organizații umanitare rusești.

Expertul militar al Fundației Anticorupție, Ian Matveev, a declarat că unitățile ai căror comandanți au fost încarcerați își vor vedea cu siguranță operațiunile perturbate, prezicând, de asemenea, că arestarea lui Șamarin nu va face decât să înrăutățească problemele deja semnificative cu care se confruntă rețelele de comunicații ale armatei. Matveev a fost de acord cu faptul că schimbările de personal ar putea avea efecte negative doar pe termen scurt. „Mașinăria birocratică se va bloca și deciziile vor dura și mai mult timp pentru a fi luate”, a spus el.

Totuși, în contextul în care aproape toate proiectele de construcții militare sunt umflate, în care anvelopele de mare capacitate, de teren, sunt facturate și înlocuite cu cele chinezești ieftine, și în care contractanții de proastă calitate și cu prețuri exagerate obțin comenzi repetate prin mituirea ofițerului de achiziții, chiar și o îmbunătățire de 10% va face o diferență reală, având în vedere că bugetul din acest an a fost de 11 trilioane de ruble (86 miliarde de lire sterline) dedicate apărării. Contabilii premierului Belousov ar putea totuși să aducă o contribuție serioasă la efortul de război, susține Mark Galeotti ce conduce compania de consultanță Mayak Intelligence, profesor onorific la UCL School of Slavonic and East European Studies și autor a peste 25 de cărți despre Rusia.

Putin's Stalin-like purge of his senior military cadre continues.

● Major General Ivan Popov has been placed in pre-trial detention centre after being arrested on fraud charges of selling metal worth 130 million rubles. pic.twitter.com/agdZv4AEpy