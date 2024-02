Europa caută modalități de rezervă pentru a asigura securitatea pe fondul amenințărilor din partea Rusiei

Timp de două zile la Conferința de Securitate de la München, oficialii americani și europeni au avertizat asupra amenințării din partea Rusiei și au subliniat solidaritatea transatlantică fără sfârșit.

”Europa a ajuns la sfârșitul vremurilor de pace așa cum le știa de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial”. Acest ”sentiment greu” a dominat atmosfera Conferinței pentru Securitate de la München, desfășurată din weekend.

”La München, starea de spirit a fost atât una de îngrijorare, cât și de confuzie, deoarece liderii europeni au de înfruntat provocări pe care nu le anticipaseră”, scrie The New York Times

”Avertismentele cu privire la următoarele acțiuni posibile ale lui Putin au fost amestecate cu îngrijorările tot mai mari” că, în perspectiva realegerii lui Trump, ”Europa ar putea fi abandonată de Statele Unite, singura putere care a stat în centrul strategiei sale de apărare timp de 75 de ani”, mai scrie cotidianul american.

În fața amenințării rusești, europenii au fost cuprinși de un ”puternic sentiment al urgenței de a se apăra”.

La München s-a insistat nu numai asupra necesității de a ajuta Ucraina, ci și asupra necesității ca Europa să-și crească propria capacitate de apărare. Observând un ”număr neobișnuit de avertismente publice legate de eventualitatea unui conflict extins în Europa cu o Rusie mai sigură pe sine și reînarmată”, Financial Times constată că ”un motiv al îngrijorării manifestate de oficialii occidentali îl reprezintă revigorarea mașinăriei rusești de război la scară industrială, revigorare lansată cu o viteză pe care mulți occidentali o credeau imposibilă. În cursul anului, Rusia a etalat 4 milioane de obuze de artilerie și câteva sute de tancuri. Potrivit estimărilor unor oficiali ucraineni, tot în acest an, ea va recruta încă 400.000 de soldați fără să recurgă la o mobilizare generală”, explică Financial Times.

Cum să-l atragi pe Trump

În condițiile în care ajutorul Ucrainei din America este amânat, iar alegerile din SUA se apropie, liderii, oficialii și diplomații europeni sunt din ce în ce mai conștienți de necesitatea implicării fostului președinte Donald Trump și aliaților săi în rezolvarea problemelor de securitate, dar este foarte dificil pentru ca ei să facă asta.

În fața celui mai mare război terestru din Europa de la al Doilea Război Mondial, flirtul lui Trump cu Rusia și discuțiile libere despre NATO arată acum mai puțin un avertisment decât o invitație deschisă la o invazie. Europa este îngrijorată și revoltată – dar nu știe sigur ce să facă în continuare, relatează The Washington Post.

Oficialii europeni prezenți la München au spus că acordă mai multă atenție ca niciodată datelor detaliate ale sondajelor – nu doar comparând Biden și Trump, ci și examinând datele despre rezultatele probabile ale alegerilor pentru Camera Reprezentanților și Senat pentru a încerca să prezică tendințele Congresului. Potrivit multora dintre ei, ceea ce văd în cursa prezidențială nu le dă prea multe speranțe. Democrații, care vor să susțină Ucraina, le-au cerut colegilor europeni să discute cu republicanii.

„V-aș îndemna să puneți o presiune uriașă asupra tuturor republicanilor de aici pentru a ne oferi oportunitatea de a vota pentru ajutorul Ucrainei și pentru a clarifica cât de important este acesta”, a declarat democratul Adam Smith, președintele Comisiei pentru apărare din Camera Reprezentanților.

Diplomații UE fac ore suplimentare

Înalți diplomați ai UE spun că ambasadele lor lucrează ore suplimentare încercând să înțeleagă ce se întâmplă în State și ce promisiuni sau concesii ar putea rezona cu partea republicană. În conversații private, oficialii și diplomații europeni ridică adesea ideea de a promite americanilor acțiuni mai dure împotriva Chinei în schimbul sprijinului pentru Ucraina și NATO, dar puțini îndrăznesc să ia măsuri concrete.

„Problema Europei este că nu oferă suficientă descurajare prin ea însăși... Cred că pătura de securitate americană a permis securității europene să se atrofieze”, a declarat cu o zi înainte, la Munchen, senatorul republican James David Vance.

America nu trebuie să părăsească NATO sau să abandoneze Europa, a spus el, dar trebuie să „pivoteze” spre Asia. Deși unii oficiali europeni de securitate ar putea fi de acord cu acest sentiment, puțini împărtășesc evaluarea lui despre Rusia.

"Nu cred că Vladimir Putin reprezintă o amenințare existențială pentru Europa... Iar dacă o face, acest lucru arată că Europa trebuie să își asume un rol mai agresiv în asigurarea propriei securități", a declarat Vance.