Rusia și-a scufundat accidental una dintre propriile sale nave cu o rachetă în timpul exercițiilor navale în largul coastei regiunii Kaliningrad, ucigând trei membri ai echipajului și rănind alți patru, potrivit rapoartelor presei locale, citate de Newsweek.

În timpul unui exercițiu al Flotei Baltice din 19 martie, o rachetă a aruncat în aer traulerul Căpitan Lobanov, a informat postul de televiziune independent TV Rain (Dojdi), citând o rudă a unuia dintre membrii echipajului. Trei marinari au fost uciși, încă patru au fost răniți, iar cabina căpitanului a fost distrusă, a spus sursa.

Autoritățile au raportat că un „incendiu” a izbucnit pe navă și că o singură persoană a fost ucisă.

Echipajul tocmai mergea la culcare, când bomba a căzut în camera de control a căpitanului. Trei marinari au fost uciși și alți patru au fost răniți, spune ruda uneia dintre victime. Unul dintre răniți este în stare gravă. O a doua rachetă a căzut în apropierea navei, în zona plaselor de pescuit. S-a întâmplat în largul regiunii Kaliningrad, în timpul unor exerciții în Marea Baltică.

Potrivit unor surse citate de presa independentă, la spital, răniții ar fi fost audiați de ofițerii FSB, care le-au ordonat să nu vorbească despre incident.

Un videoclip difuzat de canalele rusești Telegram pare să arate nava în flăcări în mare.

It looks like Russians drowned their own ship during an exercise. Way to go!

The trawler "Captain Ll sobanov" sank after it was hit by a Navy missile during a training exercise. This was reported by Dozhd TV channel with reference to a relative of a crew member.

According to… https://t.co/znREVXwhsV pic.twitter.com/8x52dFJlJh