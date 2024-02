Deși a pierdut multe nave de război, flota rusă de la Marea Neagră este încă periculoasă, spun Serviciile secrete britanice

Flota rusă a Mării Negre a fost lovită de Ucraina pe parcursul războiului, dar serviciile de informații occidentale sugerează că Moscova încă mai are capacitatea de a desfășura operațiuni navale în regiune.

Săptămâna trecută, armata ucraineană a declarat că forțele sale au folosit nave de suprafață fără echipaj, pline de explozibili, pentru a scufunda Ivanoveț, o corvetă rusească purtătoare de rachete care era staționată în apropiere de nord-vestul peninsulei Crimeea ocupate. Acesta a marcat cel mai recent atac naval ucrainean cu drone asupra activelor Moscovei din regiune.

Nava Ivanoveț avea misiunea de patrularea a coastei vestice a Crimeei în sprijinul eforturilor de război ale Rusiei și a facilitat datele de țintire cu alte nave, elicoptere și avioane de patrulare cu rază lungă de acțiune, a scris marți, 6 februarie, Ministerul britanic al Apărării.

"Acest ultim succes ucrainean evidențiază vulnerabilitatea continuă a navelor de război rusești care operează în Marea Neagră", a precizat ministerul britanic al Apărării. "Este foarte probabil să aibă un impact asupra elementelor de comandă și control ale Flotei din Marea Neagră, forțându-le probabil să își reevalueze manevrabilitatea în apropierea Crimeei de Vest".

Ultimul atac, în timpul căruia nava a fost scufundată, se adaugă la alte dureri de cap navale ale Moscovei. Atacurile ucrainene anterioare din regiune au forțat-o deja să își mute unele dintre activitățile și bunurile flotei Mării Negre de la sediul din Sevastopol, situat de-a lungul colțului de sud-vest al Crimeei, la Novorossisk, pe coasta de vest a Rusiei. Navele au fost lovite și acolo.

Ministerul britanic al Apărării a avertizat însă că "Marina rusă este aproape sigur capabilă încă să își îndeplinească cele trei sarcini principale în Marea Neagră: atac cu rază lungă de acțiune, patrulare și sprijin".

Armata ucraineană nu prea are o flotă militară, dar în ultimele luni s-a bazat foarte mult pe arsenalul său de rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune furnizate de Occident și pe drone de fabricație proprie pentru a avaria Flota rusă din Marea Neagră, inclusiv mai multe nave, și pentru a lovi activele și instalațiile terestre ale Moscovei din jurul Crimeei.

De la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei, forțele ucrainene au făcut ca aproximativ o treime din flota rusă de la Marea Neagră să fie inoperabilă, a transmis Departamentul de Comunicații Strategice din cadrul Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU).

„Armata ucraineană a dezactivat aproximativ 33% din navele de război aparținând Flotei Mării Negre a Federației Ruse, în timpul invaziei pe scară largă în curs”, au detaliat marți oficialii militari de la Kiev.

Potrivit datelor compilate de Statul Major al AFU, operațiunile ucrainene au dus la dezactivarea a 24 de nave de suprafață rusești și a unui submarin.

În comentarii anterioare, purtătorul de cuvânt al Forțelor Navale ale Ucrainei, Dmytro Pletenchuk, a sugerat că acest lucru a împiedicat grav, dacă nu chiar a oprit complet activitățile Flotei Mării Negre a Rusiei, notează Kyiv Post.

La începutul invaziei la scară largă, Moscova se lăuda cu o flotă de 80 de nave operaționale, dintre care 30-35 de unități ofensive, cum ar fi vase amfibii mari, submarine și puitoare de mine, a detaliat Pletenchuk.

„În prezent, 25 de nave de diferite tipuri au fost neutralizate, iar alte 15 sunt în curs de reparații”, a adăugat el.

Loviturile serioase ale Ucrainei asupra Flotei Mării Negre, în special asupra bazei primare din Sevastopol, Crimeea, au erodat constant capacitățile navale ale Moscovei.

Șeful Marinei ucrainene s-a angajat să distrugă podul Kerci anul acesta

Oleksii Neijpapa, comandantul Marinei Militare a Forțelor Armate ale Ucrainei, a făcut această declarație într-un interviu acordat luni, 5 februarie, lui Dmiytro Gordon, fost membru al Consiliului Municipal din Kiev și jurnalist.

"Zilele podului din Crimeea s-au terminat", i-a spus Neijpapa lui Gordon, conform The New Voice of Ukraine.

"Nu cred că trebuie să așteptăm mult timp - anul acesta, cu siguranță", a adăugat el.

Podul Kerci, cu o lungime de 19 kilometri, a fost deschis la patru ani după anexarea Crimeei de către Rusia în 2014 și, de atunci, a fost o rută cheie de aprovizionare și logistică care leagă Rusia continentală de Crimeea ocupată.

Ucraina a vizat în mod repetat podul, în mai multe atacuri începând din octombrie 2022.

Neijpapa nu a reușit să precizeze cum își va respecta Ucraina promisiunea.

Podul Kerci are o importanță strategică pentru Rusia, deoarece este cea mai scurtă rută terestră către Crimeea, armata rusă folosindu-l pentru a transporta cantități mari de echipamente și soldați în Ucraina.