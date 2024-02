Forțele speciale ucrainene, nevoite să ascundă fața unei pisici „extrem de clasificate“

La doar câteva zile după cea de-a doua aniversare a începutului războiului din Ucraina, Ministerul Apărării din Ucraina a dorit să destindă atmosfera cu o fotografie a unei feline supranumite cu afecțiune "pisica Forțelor Speciale" pe pagina sa oficială de socializare X (fostul Twitter), scrie Newsweek-

Imaginea prezintă un soldat care ține în brațe o pisică tabby maro cu negru, dar cu ambii cu ochii ascunși, datorită unei bare de editare pe fotografie.

„Ai văzut vreodată o pisică a Forțelor Speciale?“ spune explicația foto. „Pisica este extrem de clasificată, așa că trebuie să-i ascundem fața”. Cu mii de vizualizări pe rețelele de socializare, postarea a stârnit o mulțime de răspunsuri de la oameni care au fost încântați de felina aparent foarte importantă.

Have you ever seen a Special Forces cat?

The cat is extremely classified, so we have to obscure its face.

📷: @SOF_UKR pic.twitter.com/okEj2uWBEh