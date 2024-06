Organizațiile paravan pentru operațiunile Kremlinului în Europa. Cum apar ”idioții utili ai Moscovei”

Investigațiile au identificat mai mulți membri de rang înalt din conducerea organizației legale Pravfond ca fiind foști ofițeri ai serviciilor de informații rusești, iar finanțele grupului sunt legate de eforturile de propagandă în străinătate.

Fondul pentru susținerea și protecția drepturilor compatrioților care trăiesc în străinătate (Pravfond), o fundație juridică rusă, a fost paravanul Kremlinului pentru a finanța activități de propagandă în 48 de națiuni, și a angajat foști ofițeri de informații în calitate de directori ai operațiunilor sale în țările europene.

Potrivit The Guardian, care citează documente interne ale Pravfond, obținute de radiodifuzorul public danez DR de la o sursă europeană de informații și împărtășite cu un consorțiu de jurnaliști europeni, fundația a cheltuit milioane de euro pentru a finanța site-uri pro-ruse din Europa și a subvenționat onorariile pentru apărarea juridică a traficantului de arme Viktor Bout și a asasinului Vadim Krasikov, cel din urmă condamnat pentru uciderea unui fost comandant cecen la Berlin în 2019.

Documentele scurse au arătat că Pravfond a plătit 60.000 de euro (65.000 de dolari) pentru onorariile juridice avocatului apărării lui Krasikov pentru procesul de asasinat de la Berlin și „sume semnificative” pentru procesul de trafic de arme al lui Bout, potrivit The Guardian.

Datele publice arată, de asemenea, că partenerii locali ai Pravfond au primit milioane de subvenții de stat de la o serie de state europene unde fundația are filiale.

Documentele au mai arătat că Pravfond a finanțat activitățile golos.eu, un portal online care are o adresaă în Bruxelles și care oferă în principal o platformă pentru comentatori pentru a-și exprima criticile la adresa guvernului ucrainean, în special a președintelui Volodimir Zelenski și ai consilierilor săi.

Totodată, Pravfond finanțează și activitățile Euromore, un alt portal online care se concentrează în mare măsură pe presupusele amenințări la adresa rușilor din Europa. Euromore a fost „conceput pentru a răspunde la închiderea platformelor internaționale” precum RT și Sputnik de către autoritățile UE și pentru a „crea propria sa alternativă semnificativă”, se arată în documente.

Înființat de Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei și de Agenția Federală Rossotrudnichestvo în 2012, Pravfond a declarat că obiectivul său este de a „oferi compatrioților ruși un sprijin juridic cuprinzător și alte tipuri de sprijin necesar în cazurile de încălcare a drepturilor, libertăților și intereselor lor legitime, în conformitate cu principiile și normele general recunoscute ale dreptului internațional privind drepturile omului”.

Cu toate acestea, documentele scurse au arătat legăturile profunde ale grupului cu operațiunile mai ample ale Kremlinului, care se extind mult dincolo de protecția juridică a cetățenilor ruși din străinătate.

Potrivit acestor documente, organizația a avut în conducerea sa foști agenți de informații. Unul dintre ei este Vladimir Pozdorovkin. Potrivit unei surse europene de informații, acesta este agent al SVR, serviciul de informații extern al Rusiei. În evidențele publice acesta apare drept curator al Pravfond pentru operațiunile sale în țările nordice și baltice. Un alt nume este Anatoli Sorokin, care, potrivit documentelor, face parte din SVR și este curatorul diviziei Pravfond pentru Orientul Mijlociu, Moldova și Transnistria.

Șeful Institutului Diasporei Ruse, care figurează în documentele oficiale drept „implementatorul de proiect” al Pravfond, este Serghei Panteleiev, sancționat în țările UE în calitate de membru al unei unități de informații militare ruse, specializată în operațiuni ale războiului psihologic

Andrei Soldatov, expert în serviciile de informații ruse, a explicat că Andrei Miliutin, șeful adjunct al direcției a cincea din cadrul serviciului de securitate a Rusiei, FSB, a fost membru al comitetului guvernamental pentru „compatrioții care trăiesc în străinătate”.

Un institut rusesc înțesat de ofițeri ai serviciilor secrete recrutează studenți și oameni de știință în străinătate

În urma unei serii de eșecuri răsunătoare și expulzări în masă de „diplomați”, serviciile de informații ruse au recurs la metode mai subtile, inclusiv valorificarea organizațiilor științifice cu legături internaționale, scrie The Insider.

Un astfel de „paravan” pentru spionaj este Institutul Național de Cercetare pentru Dezvoltarea Comunicațiilor (NIIRK), condus de foști ofițeri SVR și FSB. În Europa și țările vecine, institutul organizează numeroase conferințe și stagii de practică. Aici, ofițerii de informații și propagandiștii pro-Kremlin, sub pretextul promovării relațiilor de bună vecinătate, răspândesc ideea că Occidentul este dușman și că prosperitatea vine din prietenia cu Rusia. Principalele ținte sunt studenții promițători și tinerii oameni de știință, care sunt în final pregătiți pentru activități de spionaj.

Conform constatărilor The Insider, în ultimele optsprezece luni, NIIRK a organizat un total de douăsprezece conferințe, forumuri și mese rotunde în diverse țări, inclusiv Armenia, Georgia, Uzbekistan, Kârgâzstan, Transnistria, Tadjikistan și Slovacia. În plus, NIIRK a primit mai multe delegații din aceste națiuni la Moscova pentru stagii, având în plan să găzduiască aproximativ încă zece în acest an.

Idioții utili ai Moscovei

Institutul vizează în principal tinerii oameni de știință — cu vârste cuprinse între 20 și 40 de ani, angajați în cercetare sau mediul academic. Așa cum a spus un student armean, pentru The Insider, „pe parcursul stagiului, ni s-a reamintit constant că, fără Rusia, am fi condamnați să devenim sclavi ai Occidentului. Odată, m-au întrebat cu nonșalanță dacă am rude în Europa. Când au auzit răspunsul meu negativ, și-au pierdut interesul pentru mine”.

Printre vorbitorii principali la aceste conferințe se numără generalul Gasumianov, fostul șef al Academiei SVR, Nikolai Gribin, și fostul prim-ministru slovac Jan Černogurski, care prezidează asociația „Prietenii Crimeei”. Černogurski apare frecvent la emisiuni de propagandă rusă, unde promovează o agendă pro-Kremlin pentru țara sa, prezicând în același timp colapsul iminent al dolarului și dezintegrarea ulterioară a Statelor Unite.

Conducerea institutului se implică activ și în alte locuri, Gasumianov vizitând Serbia pentru a purta negocieri cu liderii mișcării Pentru Pace și Justiție în Afganistan (DMSA). Condusă de fostul șef al serviciilor de informații afgane, Masum Stanikzai, DMSA a fost înființată de oficiali de rang înalt din administrația anterioară care au fugit de regimul taliban. Se pare că Kremlinul joacă un joc dublu: pe de o parte, primește talibanii la Moscova, iar pe de altă parte, colaborează cu inamicii lor declarați.

