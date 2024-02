Putin își întărește controlul asupra a ceea ce a mai rămas din Grupul Wagner

Vladimir Putin ar fi ordonat eliminarea șefului miliției private Wagner, Evgheni Prigojin, anul trecut, iar acum încearcă să facă același lucru cu grupul său de mercenari.

De când avionul lui Prigojin s-a prăbușit în august anul trecut, mulți s-au gândit la soarta organizației paramilitare Wagner fără liderul său.

În orele care au urmat revoltei de scurtă durată a mercenarilor Wagner din iunie anul trecut, Kremlinul a început să reasigure în privat guvernele africane și din Orientul Mijlociu că Rusia va prelua controlul deplin asupra imperiului global al lui Prigojin.

Fostul oligarh a traversat Africa într-o încercare frenetică de a-și proteja imperiul global de afaceri, înainte de a muri prematur.

La șase luni de la moartea sa, experții spun că zilele Grupului militar Wagner care operează oriunde în lume ar putea fi numărate.

Serghei Suhankin, membru senior la Fundația Jamestown, a spus că nu există nicio îndoială că Grupul Wagner a devenit „marginalizat” și „de facto” subordonat Ministerului Apărării al Rusiei după moartea lui Prigojin.

„Luptătorii vor face ceea ce le spune ministerul ”, a spus el pentru Business Insider.

Wagner se micșorează în Ucraina

În lunile de după moartea lui Prigojin, rapoartele serviciilor de informații au oferit indicii despre eforturile Kremlinului de a prelua organizația fostului oligarh, care a fost un jucător important în războiul din Ucraina și a acționat și în altă parte.

Foștii luptători Wagner au fost absorbiți de garda națională a Rusiei, cunoscută și sub numele de Rosgvardia, potrivit unui raport al guvernului britanic de luna aceasta.

Trei foste detașamente de asalt Wagner sunt integrate în prima sa formație de corp de voluntari, cu scopul probabil de a le disloca în Ucraina și Africa, a spus Marea Britanie.

O altă actualizare de săptămâna trecută a spus că planul Wagner de a stabili un nou sediu în apropierea unei cazărmi rusești este probabil un semn al subordonării acesteia.

Și eforturile Rusiei nu se opresc aici.

Rusia preia mercenarii Wagner din Africa

Ministerul rus al Apărării a creat o nouă unitate militară numită Africa Corps vara trecută.

Formația militară a recrutat în mod activ foști mercenari și soldați ai Grupului Wagner care au luptat în Ucraina pentru operațiuni de luptă în Africa.

Într-o postare Telegram de săptămâna trecută, a promis o indemnizație „mare” nespecificată, plăți în valută, servicii sub „comandanți competenți” cu o experiență vastă de luptă și asistență medicală și beneficii sociale.

Luptătorii care se alătură noului grup este probabil un semn de scădere a loialității față de organizația paramilitară a lui Prigojin, potrivit lui Raphael Parens, membru al Programului Eurasia al Institutului de Cercetare în Politică Externă și cercetător internațional de securitate specializat în grupuri armate mici.

„Luptătorii Wagner au probabil puțină loialitate față de companie după dispariția lui Prigojin și ar fi dispuși să lupte pentru orice organizație susținută de Kremlin care există în Africa”, a spus Parens pentru Business Insider.

„Acestor mercenari le pasă de rezultatul final mai degrabă decât de o aliniere ideologică cu Prigojin”, a spus el.

Kremlinul folosește probabil Corpul Africii pentru a prelua multe dintre atribuțiile Grupului Wagner, a adăugat Parens.

Cu toate acestea, nu este clar cât de reușite vor fi eforturile Rusiei: "Prigojin s-a bazat în mare măsură pe conexiuni personale și pe o varietate de corporații fantomă, care pot fi dificil de controlat de către un stat", a spus el.

În loc să fie o altă încercare a Rusiei de a subordona Wagner, Suhankin crede că recrutarea luptătorilor Wagner are ca scop "obținerea celor mai buni mercenari profesioniști familiarizați cu mediul african".

Ucraina și aliații occidentali ar putea încerca să oprească Rusia

Alessandro Arduino, autorul cărții „Money for Mayhem: Mercenaries, Private Military Companies, Drones, and the Future of War”, a declarat că Grupul Wagner ar putea fie să cadă sub controlul Rusiei, fie să se divizeze în grupuri mai mici, puternic armate, care servesc lorzilor războinici locali.

"În Africa, percepția că Wagner sau noua creație Africa Corp protejează integritatea teritorială împotriva forțelor militante este în creștere", a declarat el pentru BI.

Săptămâna trecută, într-o înregistrare video obținută de Kyiv Post, forțele speciale ucrainene au fost prezentate în timp ce interogau mercenari Wagner capturați în Sudan.

Înregistrarea video nedatată arată un soldat care mărturisește că face parte dintr-o grupare de mercenari Wagner trimisă în Sudan pentru a răsturna guvernul local, potrivit publicației.

Potrivit lui Parens, prezența forțelor speciale ucrainene în Africa evidențiază faptul că Ucraina concurează cu Rusia într-un nou domeniu.

"Acest lucru semnalează dorința guvernului ucrainean de a lupta și de a învinge forțele rusești prin uzură, indiferent de locația acestora", a spus el.

Suhankin a sugerat că operațiunea ar putea face parte dintr-un "fel de acord tacit" între aliații occidentali și Ucraina pentru a lupta împotriva mercenarilor ruși în Africa în schimbul unui anumit sprijin militar pentru Ucraina în războiul său împotriva Rusiei.

„Serviciile speciale ucrainene au dobândit o experiență considerabilă de a duce un război neliniar împotriva părții ruse și în special împotriva Grupului Wagner”, a spus el. „Acesta este ceva ce Occidentul nu are”.

În opinia lui Suhankin, acest lucru face din ucraineni „cea mai bună opțiune – atât în ​​ceea ce privește eficacitatea/eficiența, cât și baza cost-beneficiu – în confruntarea cu mercenarii ruși în Africa”.

Soarta Grupului Wagner, se pare, încă atârnă în balanță.