Grupul de hackeri ai reţelei Prana a reuşit să obţină acces la serverele de e-mail ale Corpului Gărzilor Revoluţionare Iraniene (IRGC), care conţineau şi informaţii despre producţia şi costurile dronelor Shahed 136, pe care Rusia le foloseşte în Ucraina.

Grupul afirmă că a exfiltrat aproximativ 10 gigabiți de date de la o companie cunoscută sub numele de Sahara Thunder, care acționează ca un paravan pentru IRGC, facilitând vânzările de arme iraniene către Rusia. Dronele kamikaze Shahed furnizate de Iran au fost o caracteristică a războiului din Ucraina de la invazia Rusiei din 2022, scrie Forbes.

Se spune că proiectantul și producătorul dronei este Shahed Aviation Industries Research Center, o firmă iraniană care funcționează, de asemenea, sub umbrela IGRC. Se crede că variantele sale Shahed-131/136 cu aripi delta au o rază de acțiune de aproximativ 800 până la 1400 de kilometri.

Potrivit unui articol publicat vinerea trecută în ziarul britanic Guardian, care citează un analist de la Institutul Internațional pentru Studii Strategice, dronele au un cost de 20.000 de dolari.

Dar, potrivit documentelor interne ale Sahara Thunder, piratate și publicate de grupul Prana la două zile după articolul din Guardian, această estimare este departe de adevăr.

Potrivit agenției de presă Militarnyi, care a analizat datele, această breșă pune în lumină relațiile ascunse dintre Iran și Rusia, cu implicații pentru securitatea internațională.

