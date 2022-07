Hennry Kisinger, despre cele trei scenarii pentru războiul din Ucraina. Ce pierde sau ce câștigă Putin

Fostul secretar de stat american Henry Kissinger susține, într-un interviu acordat publicației The Spectator, că scopul declarației sale de la Davos a fost de a sublinia că problema obiectivelor războiului trebuia să fie confruntată înainte de momentul în care acesta să devină de necontrolat politic. El a subliniat că Zelenski ar fi acceptat „în esență” ideile declarației sale, făcute la Davos care au dat naștere unor controverse, după ce Kissinger a dat de înțeles că Ucraina ar trebui să cedeze teritorii Rusiei.

„Când Zelenski a comentat, nu citise ce am spus eu. În cele mai recente declarații ale sale, a acceptat în esență ceea ce am subliniat la Davos. A acordat un interviu pentru Financial Times la 7 iunie în care a acceptat în mod fundamental cadrul de bază”, a spus Kissinger.

Cadrul de bază este următorul: există trei posibile rezultate ale acestui război – toate trei sunt încă deschise într-o oarecare măsură, spune fostul șef al diplomației americane.

„Dacă Rusia rămâne acolo unde este acum, va fi cucerit 20% din Ucraina și cea mai mare parte a Donbasului, principala zonă industrială și agricolă, și o fâșie de pământ de-a lungul Mării Negre. Dacă rămâne acolo, va fi o victorie, în ciuda tuturor eșecurilor pe care le-au suferit la început. Iar rolul NATO nu va fi fost atât de decisiv pe cât se credea mai devreme“.

„Celălalt rezultat este o încercare de a alunga Rusia din teritoriul pe care l-a dobândit înainte de acest război, inclusiv Crimeea, iar atunci problema unui război cu Rusia însăși va apărea dacă războiul continuă”, a declarat fostul secretar de stat american.

„Al treilea rezultat, pe care l-am schițat la Davos și pe care, după impresia mea, Zelenski l-a acceptat acum, este dacă poporul ucrainean poate împiedica Rusia să realizeze vreo cucerire militară și dacă linia de luptă revine la poziția în care a început războiul, atunci Rusia va fi vizibil învinsă. Ucraina va reveni la teritoriile pe care le avea când a început războiul: linia de luptă post-2014. Va fi reînarmată și strâns legată de NATO, chiar dacă nu va face parte din alianță. Problemele rămase ar putea fi lăsate la negocieri. Ar fi o situație înghețată pentru o perioadă de timp. Dar, așa cum am văzut în reunificarea Europei, care a necesitat o perioadă lungă de timp, reunificarea poate fi realizată”, a mai spus Kissinger.

„Vorbim de doar 2½ la sută din țară și Crimeea, adică încă 4½ la sută, a cărei relație cu Ucraina este diferită pentru că este rusă de sute de ani. Nu voi judeca care ar trebui să fie rezultatul unei negocieri. Dar dacă aliații reușesc să-i ajute pe ucraineni să-i alunge pe ruși din teritoriul pe care l-au cucerit în acest război, ei vor trebui să decidă cât timp trebuie prelungit războiul“.

Ce pierde Putin ce câștigă aliații

La precizarea jurnalistului de la The Spectator că niciunul dintre aceste trei rezultate nu-l pedepsește cu adevărat pe Putin pentru agresiune, Kissinger precizează: „Dimpotrivă. Dacă războiul se termină așa cum am schițat la Davos, cred că va fi o realizare substanțială pentru aliați. NATO va fi consolidată prin adăugarea Finlandei și a Suediei, creând posibilitatea apărării țărilor baltice. Ucraina va avea cea mai mare forță terestră convențională din Europa legată de NATO sau de un membru al acesteia. Rusiei i s-a arătat că teama care planează asupra Europei de la cel de-al Doilea Război Mondial, de invazie unei armate ruse – poate fi prevenită prin acțiunea convențională a NATO. Pentru prima dată în istoria recentă, Rusia ar trebui să se confrunte cu o nevoie de coexistență cu Europa ca entitate, mai degrabă decât că America să fie elementul principal în apărarea Europei cu forțele sale nucleare“.

