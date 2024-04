Cum a reușit un influencer ucrainean să strângă 50 de milioane de dolari pentru armată printr-o campanie devenită virală

Haștagul #RussiaIsATerroristState este folosit zilnic de sute de persoane, inclusiv de oficiali ucraineni și occidentali.

Însă nu mulți știu că cel care a lansat această campanie este influencerul ucrainean Igor Lacenkov, scrie The Kyiv Independent.

El a început să câștige adepți în ajunul războiului, când a fondat canalul Telegram Lacen Pișe (Lecen Scrie).

Originar din orașul Dnipro din centrul-estul Ucrainei, a studiat Dreptul la universitatea locală și și-a câștigat existența creând canale Telegram „la cheie”, precum și gestionând conturi de socializare despre orașul său natal. El a postat adesea meme-uri și știri despre Ucraina pe contul personal de Instagram și a câștigat aproape 50.000 de urmăritori acolo până în 2022.

Lacenkov a experimentat pentru prima dată efectele războiului atunci când și-a petrecut vacanța de vară în casa bunicilor săi din Lisichansk, regiunea Lugansk, care a fost ocupată de Rusia timp de trei luni în 2014. Orașul a ajuns din nou sub ocupație militară rusă în iulie 2022.

„Am urmărit îndeaproape evenimentele din 2013, inclusiv Revoluția Demnității și războiul din Donbas”, a declarat Lacenkov pentru The Kyiv Independent.

„Știam că Rusia era statul agresor și că revoluția a fost unul dintre momentele cruciale care ne-a ajutat să devenim o țară liberă, în loc să urmăm calea Rusiei.”

„Dar problema mea a fost că am crezut că liberalii ruși, opoziția rusă și oamenii care erau împotriva anexării Crimeei și a lui Putin erau ruși buni”.

„După 24 februarie 2022 când a început războiului pe scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei, mi-am dat seama că acest lucru era departe de adevăr.”

Cu amenințarea unei invazii rusești la scară largă care plana asupra Ucrainei la sfârșitul anului 2021 și începutul anului 2022, Lacenkov a decis să creeze un canal Telegram pentru a împărtăși cele mai recente știri cu propriile sale comentarii. El l-a numit „Lacen Pișe (Lacen Scrie)”.

If the terror of the Russian Federation remains unpunished, you will see its repetition all over the world - President Zelenskyi#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/2qABr6PaBC