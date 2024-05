Biden ar putea permite Ucrainei să folosească arme americane pentru a lovi în Rusia. Ce interdicții ar avea în continuare Kievul

SUA au interzis Ucrainei să lovească ținte de pe teritoriul rusesc cu arsenalul său de arme americane. Această interdicție, despre care ucrainenii s-au plâns că îi leagă cu mâinile la spate, a împiedicat până acum Kievul să atace forțele ruse comasate pe teritoriul rusesc la graniţă cu armament american avansat, cum ar fi rachete ATACMS.

Dar acest lucru ar putea să se schimbe. Publicația New York Times a relatat joi, 23 mai, că oficialii americani dezbat anularea acestei reguli, despre care Ucraina a susținut că îi îngreunează grav capacitatea de a se apăra.

La propunerea Departamentului de Stat, administrația Biden discută dacă să relaxeze interdicția pentru a permite ucrainenilor să lovească lansatoare de rachete și artilerie situate în Rusia, ținte despre care președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune că au permis recentele câștiguri teritoriale ale Moscovei.

Propunerea, pe care Blinken a promovat-o după vizita la Kiev de săptămâna trecută, se afla încă în stadii de formare și nu este clar câți dintre colegii săi din cercul de apropiati ai lui Biden au aderat la ea. Potrivit oficialilor, documentul nu a fost încă prezentat în mod oficial președintelui.

Pozitia lui Blinken s-a schimbat în momentul în care rușii au deschis un nou front în război, cu consecințe devastatoare. Forțele ruse au desfășurat arme chiar dincolo de granița din nord-estul Ucrainei și le-au îndreptat spre Harkov, știind că ucrainenii vor putea răspunde folosind doar drone și alte arme non-americane pentru a lansa atacuri.

Planul ar include autorizarea atacurilor cu arme americane asupra instalațiilor militare din interiorul Rusiei, dar nu şi asupra rafinăriilor de petrol și a altor infrastructuri pe care Ucraina le-a lovit de la începutul războiului cu drone proprii, potrivit NYT.

Şeful Pentagonului a sugerat recent că regulile ar putea fi diferite şi în ceea ce privește țintele aeriene. Lloyd J. Austin a reiterat recent poziția obișnuită a administrației, "ne așteptăm că ei să continue să folosească armele pe care le-am furnizat asupra țintelor din interiorul Ucrainei", dar părea să sugereze că ar putea exista excepții în cazul avioanelor ruseşti care zboară în siguranța deasupra teritoriului rus, de la graniță, de unde lansează bombe cu planare în estul Ucrainei. "Dinamica aeriană este puțin diferită", a permis Austin, dar a evitat să spună în mod explicit dacă atacurile împotriva aeronavelor rusești cu arme americane sunt sau nu interzise.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Matthew Miller, a refuzat să comenteze deliberările interne asupra politicii Ucrainei, inclusiv raportul lui Blinken după întoarcerea sa de la Kiev.

Până acum, ucrainenii au avut undă verde să atace cu rachete americane doar în Crimeea şi în teritoriile ocupate de ruşi în Ucraina, deşi au existat cazuri izolate cum ar fi doborârea unui avion Ilyushin-76 deasupra Rusiei cu un sistem american Patriot.

Președintele Comisiei pentru Afaceri Externe al Camerei Reprezentanţilor, Michael McCaul, l-a îndemnat miercuri, 22 mai, la o audiere în Congres, pe Blinken să permită Ucrainei să folosească armele americane pentru a lovi ținte pe teritoriul Rusiei. A venit chiar cu o hartă pe care se aflau marcate ţinte militare ruseşti aflate în raza de acţiune a rachetelor americane trimise Kievului.

House Foreign Affairs Committee Chair @RepMcCaul posterized ISW–@criticalthreats's map of Russian military and security services bases in the Russian Federation within the range of US weapons for today's appearance before the committee of Secretary of State Antony Blinken. 1/4 pic.twitter.com/uUVoVLJC2G