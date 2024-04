Șeful GUR, despre situația dificilă cu care se va confrunta Ucraina din mai: ”Nu va fi un Armaghedon, așa cum spun mulți”

Ucraina se va confrunta cu o situație "dificilă", dar "nu catastrofală" pe front în viitorul apropiat, începând cu jumătatea lunii mai, a declarat șeful serviciilor de informații militare ucrainene (GUR), Kirilo Budanov, într-un interviu pentru BBC publicat la 22 aprilie.

Pe fondul întârzierilor în ceea ce privește ajutorul american și al intensificării atacurilor rusești, Kievul a intrat în ceea ce unii au numit cea mai dificilă fază a războiului la scară largă de la începutul anului 2022.

"Ne așteaptă o situație dificilă în viitorul apropiat. Dar nu va fi catastrofală, să fie clar", a declarat Budanov pentru BBC vineri, 19 aprilie, cu câteva zile înainte ca ajutorul american suplimentar pentru Ucraina să fie aprobat de Camera Reprezentanților a SUA.

"Nu va fi un Armaghedon, așa cum spun mulți... Nu vom vorbi pe larg despre asta acum, dar va fi o perioadă dificilă. La jumătatea lunii mai, începutul lunii iunie".

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Rusia ar putea lansa o ofensivă majoră fie la sfârșitul lunii mai, fie în iunie.

Ads

Vorbind despre modul în care s-au schimbat forțele rusești de la începutul războiului, Budanov a recunoscut că infanteria Moscovei are acum un echipament mai bun decât înainte.

În același timp, Rusia se confruntă cu deteriorarea calității vehiculelor militare și a altor echipamente grele, deoarece este vorba în principal de "echipamente reparate, restaurat aflate în depozite de mult timp".

"În ceea ce privește calitatea personalului: cei care au luat parte la prima fază a invaziei la scară largă din 2022 au fost adevărați profesioniști, contractori cu experiență de luptă.

"Dar, de atunci, nu a mai rămas aproape niciunul dintre ei. Rusia luptă cu forțe mobilizate."

Potrivit lui Budanov, moralul rușilor s-a îmbunătățit după capturarea Avdiivka, "dar acesta a fost un fenomen temporar".

Întârzierea asistenței SUA pentru Ucraina „a avut consecințe reale”, a declarat și secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pe 21 aprilie, pentru MSNBC, adăugând în același timp că „nu este prea târziu” pentru ca aceasta să facă diferența.

Ads

"Ucrainenii sunt acum, de luni de zile, depășiți în armament, aproximativ de la unu la cinci, unu la zece, în funcție de ce parte a liniei de front este vorba", a spus Stoltenberg.

"Am văzut că mai puține rachete și drone rusești au fost doborâte, pur și simplu pentru că le lipsesc sistemele de apărare antiaeriană și, de asemenea, muniția", a adăugat el.

Secretarul general a subliniat că situația s-ar putea schimba în continuare, afirmând că "ucrainenii au demonstrat o abilitate enormă în apărarea țării lor".

"Ucraina a eliberat 50% din teritoriul pe care Rusia l-a ocupat la început. Ei sunt capabili să doboare rachete rusești, să efectueze lovituri în adâncime și, de asemenea, să deschidă un coridor în Marea Neagră.

"Deci, ucrainenii vor învinge, cu condiția să livrăm arme".

De când au început întârzierile în acordarea ajutorului american, Ucraina a pierdut un oraș-cheie din linia întâi, Avdiivka, și alte așezări, iar infrastructura sa energetică a avut mult de suferit din cauza loviturilor rusești.

Ads

Mulți observatori și oficiali au legat aceste pierderi direct de lipsa munițiilor de artilerie și de apărare antiaeriană, agravată de lipsa de provizii americane. Directorul CIA, William Burns, a mers atât de departe încât a afirmat că Ucraina ar putea pierde războiul în acest an fără asistența americană.

ISW: Ucraina va fi "capabilă să contracareze" ofensiva Rusiei dacă ajutorul american va sosi rapid

În ciuda indiciilor că Rusia plănuiește o nouă ofensivă de vară, Ucraina va putea probabil să limiteze efectele acestei noi ofensive dacă ajutorul militar american anticipat va sosi rapid, a apreciat la 21 aprilie Institutul pentru Studiul Războiului din Washington (ISW).

Deși ISW se așteaptă ca atacurile intensificate ale Rusiei să continue în următoarele săptămâni înainte de sosirea anticipată a ajutorului militar american suplimentar, ISW notează că acesta trebuie să fie livrat rapid pentru a reprima ofensiva așteptată.

Ads

Senatul American este așteptat să își dea votul, marți, 23 aprilie, pentru pachetul de ajutor destinat Ucrainei, iar documentul va ajunge urgent pe masa președintelui Joe Biden. Artileria și apărarea aeriană sunt principalele arme de întărit pe front. Ajutorul va trimite Kremlinului un mesaj puternic că acesta nu va fi un al doilea Afganistan, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Partenerii europeni au pregătit de asemenea stocuri de muniție care ar putea fi trimise într-o săptămână sau două.

În apropiere de orașul Kupiansk, din estul Ucrainei, forțele Kremlinului atacă. Militarii din unitățile de artilerie cred că noul pachet de ajutor american va duce la o schimbare de situație pe câmpul de luptă, unde Moscova își întărește pozițiile pe zi ce trece, din momentul în care a capturat Avdiivka, în februarie.

Ads

„Dacă ar fi trecut ajutorul mai repede, am fi pierdut mai puțin teren, poate chiar am fi putut recupera ceva. Dacă am încercat deja atât de mult cu o cantitate atât de mică – o parte din echipamentul nostru este ceea ce lasă rușii în urmă când se retrag, iar noi îl folosim împotriva lor – dacă ar fi adoptat atunci ajutorul, ar fi schimbat situația dramatic. Acum e mai bine dacă îi lăsăm pe ei să atace și noi să ne apărăm. Dar când pachetul va fi o afacere încheiată și vom primi obuze, dronele și orice altceva, vom putea întoarce situația la 180 de grade, vom putea aduna forțele de rezervă și ataca. Vom avea aviația cu noi și așa va fi eficient.

N-aș spune chiar că sunt plin de optimism, dar e bine că au trecut pachetul de ajutor. Vom avea cu ce să tragem, asta e foarte bine. Cred că obuzele vor ajunge rapid pe linia frontului, în aceeași zi în care vor fi aduse în Ucraina. Le vor trimite brigăzilor ca să ne putem face treaba, să le putem folosi. Ne vom apăra de atacurile lor și vom contraataca“, a declarat un soldat ucrainean pentru kyivindependent.com.

„Acum avem toate șansele să stabilizăm situația și să preluăm inițiativa“, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un interviu pentru NBC. El a admis că, de câteva luni, sunt probleme pe mai multe direcții ale frontului și că țara sa are nevoie de arme cu rază lungă de acțiune pentru a nu pierde oameni.

„Acest ajutor va întări Ucraina și va trimite Kremlinului un mesaj puternic că acesta nu va fi un al doilea Afganistan. Vom avea o șansă la victorie. Dacă Ucraina va obține sistemul de arme de care avem atât de multă nevoie, de care mii de soldați au atât de multă Nevoie. Iar acest ajutor nu ar trebui să fie distribuit puțin câte puțin peste tot, ci trebuie să se concretizeze în sisteme de arme tangibile. Sisteme de arme cruciale, care sunt greu de obținut“, a precizat Zelenski.

Finanțarea poate ajuta doar la stabilizarea pozițiilor în acest an, sunt de părere mai mulți experți consultați de mass-media de peste ocean.