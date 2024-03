Primul HIMARS distrus de ruși în Ucraina. Imaginile care confirmă reușita trupelor Kremlinului VIDEO

Încă de când au ajuns în Ucraina, Rusia a pretins că a distrus HIMARS, dar videoclipul postat marți, 5 martie, pare să fie primul succes "confirmat".

Pe rețelele sociale au apărut primele imagini credibile care par să arate că armata rusă a distrus primul lansator multiplu de rachete HIMARS primit de Ucraina din partea Statelor Unite.

O dronă rusă a surprins momentul în care vehiculul lansator și vehiculele de susținere sunt aruncate în aer lângă o pădure din Nikanorivka, în regiunea Donețk din estul Ucrainei, la aproximativ 64 de kilometri de linia frontului. O rachetă, posibil una Iskander lansată de la sol, pare să cadă în imediata apropiere a sistemului HIMARS, explozia ducând la detonarea uneia dintre rachetele sale.

First documented destruction of the HIMARS MLRS

The footage was published by the Kremlin media. This is the first visually confirmed fact of the defeat of HIMARS during the entire war. The combat system has shown honorable results in the war and continues to destroy the… pic.twitter.com/ZADU96Lq5L