Șeful Direcției Principale de Informații a armatei ucrainene (GUR), Kirilo Budanov, a declarat că Rusia a desfășurat elemente ale celui mai modern sistem de apărare antiaeriană S-500 Prometheus în Crimeea ocupată.

“Au apărut cele mai recente elemente ale S-500. În principiu, este vorba despre o exploatare experimentală. Au apărut deja acolo”, a menționat Budanov, citat de zn.ua.

Potrivit șefului GUR, noile sisteme de apărare antiaeriană S-500 au ca misiune principală apărarea Podului Crimeea peste Strâmtoarea Kerci.

După cum susțin oficialii ruși, S-500 este capabil să intercepteze rachete balistice intercontinentale și rachete hipersonice. Costul unui sistem de acest tip este de aproximativ 2,5 miliarde de dolari.

Atacurile constante ale Ucrainei asupra instalațiilor militare din Crimeea ocupată îi forțează pe ruși să desfășoare în peninsulă mijloace suplimentare de apărare aeriană pentru a-și proteja bazele și infrastructura logistică, au declarat analiștii de la Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW). Potrivit acestora, noi lovituri ucrainene asupra acestor sisteme de apărare aeriană ar putea face peninsula Crimeea nepotrivită ca punct de sprijin pentru ocupanții ruși.

"Eforturile actuale ale Ucrainei de a slăbi umbrela de apărare antiaeriană a Rusiei în Crimeea ar putea duce la redistribuirea mijloacelor rusești de apărare antiaeriană în peninsulă, lăsând-o vulnerabilă la noi lovituri ucrainene", susține ISW.

Ucrainenii fac eforturi pentru a slăbi apărarea antiaeriană a Rusiei. ISW notează că acest lucru ar putea permite Ucrainei să folosească mai eficient pe termen lung avioanele cu echipaj, inclusiv avioanele de luptă F-16.

În ultimele luni, armata ucraineană a lovit în mod sistematic sistemele rusești de apărare antiaeriană S-300 și S-400 dislocate în Peninsula Crimeea. În acest scop au fost folosite rachete de croazieră occidentale Storm Shadow/SCALP-EG și ATACMS.

În ultimele zile, forțele ucrainene au distrus mai multe elemente ale sistemelor S-300 și S-400. Pe 12 iunie, stațiile radar ale sistemelor S-300 și S-400 au fost lovite lângă Belbek, precum și lângă Sevastopol.

De asemenea, zilele trecute, în zona Jankoi, armata ucraineană a lovit o divizie a celui mai recent sistem de apărare antiaeriană rusesc S-400, iar în apropiere de Chornomorske și Evpatoria, au fost lovite două divizii de sisteme de apărare antiaeriană S-300.

"Occidentul a susținut de mult timp dreptul Ucrainei de a lovi obiective militare rusești în Crimeea ocupată, iar trupele ucrainene ar putea, în principiu, să repete loviturile lor de succes asupra unor obiective militare din Rusia dacă Occidentul ar aproba astfel de lovituri în spatele Federației Ruse", a adăugat ISW.

Potrivit reprezentanților mișcării de gherilă ATEȘ, comandamentul armatei ruse "recomandă" ca militarii care lucrează cu sistemele de apărare antiaeriană din Crimeea să își scoată familiile din peninsulă.

O dronă de recunoaștere Global Hawk a Forțelor Aeriene ale SUA s-a apropiat fără precedent în timpul atacurilor cu rachete ucrainene împotriva unor ținte din Crimeea din 12 iunie. Această ieșire rară a plasat unul dintre cele mai capabile și mai scumpe avioane de spionaj ale Pentagonului în spațiul aerian din apropierea teritoriului ocupat de Rusia, în același timp în care forțele ucrainene au lovit ținte din zonă.

O analiză a Kyiv Post a datelor de urmărire a zborurilor din surse deschise a constatat că avionul Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, indicativul FORTE12, a ajuns în spațiul aerian la sud-vest de principala bază militară rusă din orașul Sevastopol din Crimeea cu cel puțin trei ore înainte ca forțele ucrainene să tragă rachete asupra unor obiective militare rusești, iar aeronava a zăbovit în zonă timp de aproximativ șapte ore înainte de a se întoarce la baza sa din Sigonella, Italia.

Platformă de colectare a informațiilor de înaltă tehnologie, înzestrată cu radare, sisteme electronice de detectare a direcției și senzori multispectrali, Global Hawk este principala dronă de recunoaștere a SUA. Planificatorii de zbor americani au trimis aeronava deasupra Mării Negre în repetate rânduri, dar în timpul atacurilor ucrainene anterioare, controlorii de zbor americani au ținut aparatul fără pilot peste 200 de milioane de dolari în afara spațiului aerian al Mării Negre și departe de Crimeea în timpul atacurilor cu rachete ale Kievului.

An American UAV has completed reconnaissance in the Crimean direction, reports the Crimean Wind monitoring group.

The Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk strategic reconnaissance unmanned aerial vehicle of the US Air Force, call sign FORTE12, has left the airspace over the Black… pic.twitter.com/9hWlJyZIWm