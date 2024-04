Bunicii de pe frontul ucrainean. Un grup de bărbați de peste 60 de ani se luptă cu rușii pe front cu arme recondiționate chiar de ei VIDEO

Bunicii ucraineni, care au fost uniți într-un grup tactic de companie de către Oleksandr Taran, în vârstă de 67 de ani, duc un război neoficial împotriva armatei lui Vladimir Putin.

Aceștia sunt soldați care nu fac parte din Forțele Armate ale Ucrainei din cauza vârstei lor. Cu toate acestea, acest lucru nu îi împiedică pe „Lupii stepei” să apere regiunea Zaporojie și să susțină frontul cu propriul curaj și cu fondurile voluntarilor, scrie Reuters.

„Ne descurcăm datorită fondului de pensii”, a declarat râzând comandantul în vârstă de 68 de ani – al cărui apelativ este „Bunicul”.

Unitatea de voluntari a lui Taran, „Lupii Stepei“, este formată din zeci de bărbați ucraineni, majoritatea de peste 60 de ani, care sunt considerați prea bătrâni pentru a fi înrolați, dar care doresc totuși să lupte.

Mergând în spatele liniei frontului cu lansatoare de rachete montate pe camioane, aceștia primesc ordine de la comandanții de pe teren și lucrează cu alte trupe, contribuind la efortul militar în ciuda lipsei de sprijin oficial din partea armatei.

