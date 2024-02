Cum au încercat trupele ruse să intre în Avdiivka prin canalizarea orașului. Au fost depistate și lovite de drone ucrainene

Trupele rusești au încercat să se infiltreze în orașul ucrainean Avdiivka printr-o canalizare, dar au fost imediat vânate de drone de atac, susține Ucraina.

Forțele Moscovei persistă în atacurile lor asupra orașului din estul Ucrainei din octombrie, lăsând în urmă o dâră de soldați morți și vehicule distruse.

Un raport recent al grupului de reflecție Institutul pentru Studiul Războiului a afirmat că forțele ruse ar putea plănui să lupte în oraș "bloc cu bloc".

În ultimele sale încercări de a cuceri Avdiivka, trupele rusești au intrat în marginile orașului folosind tuneluri de canalizare, potrivit unor informații recente ale serviciilor secrete britanice.

Grupul Khorne din Ucraina a postat un videoclip pe Telegram care descrie o confruntare recentă, tradus de contul WarTranslated de pe X.

Khorne Group FPV: explaining efforts of Russians in the Tsarska Okhota section of the Avdiivka battle, the sewers they need to navigate, and what happens next.https://t.co/G8PNNZ9MHG pic.twitter.com/5CLJSSDRa3