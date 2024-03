Mercenarii chinezi luptă pentru Rusia în Ucraina, potrivit unui videoclip distribuit de un blogger militar rus pe rețelele de socializare, informează Newsweek.

Imaginile, distribuite de corespondentul militar rus Pavel Kukușkin pe canalul său Telegram, arată doi bărbați așezați unul față de celălalt la o masă, comunicând în rusă și chineză printr-un traducător electronic vocal.

"Nu există barieră lingvistică! Un voluntar din Republica Populară Chineză comunică cu comandantul Brigăzii Internaționale Piatnașka folosind un traducător online", a scris Kukușkin.

Se pare că președintele rus Vladimir Putin a fost supus unei presiuni din ce în ce mai mari pentru a adopta o abordare mai agresivă a războiului său împotriva Ucrainei și pentru a introduce o mobilizare la scară largă în țară pentru a-și consolida forțele și de luni de zile vizează cetățenii din Cuba, Armenia, Kazahstan și alte foste republici sovietice, prin diverse mijloace.

Direcția de informații militare a Ucrainei (GUR) a susținut că Rusia a recrutat mercenari din Siria pentru a lupta în Ucraina, în timp ce Centrul Național de Rezistență al Ucrainei, care este condus de Forțele de Operațiuni Speciale ale guvernului ucrainean, a declarat că malaezienii au fost, de asemenea, văzuți luptând pentru Rusia în regiunea Doneţk ocupată.

"Unitatea chineză din brigada Piatnașka este în creștere. Din ce în ce mai mulți [chinezi] sosesc constant. Frații noștri chinezi au venit și ei la noi", a spus un militar rus în videoclipul publicat de Kukușkin.

Newsweek nu a putut verifica în mod independent când sau unde a fost filmat videoclipul.

Videoclipul vine la scurt timp după ce India a declarat că lucrează pentru a aduce acasă aproximativ 20 dintre cetățenii săi care spun că au fost păcăliți să lupte pentru Rusia în prima linie în Ucraina.

