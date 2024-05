Imagini dramatice cu forțele speciale ucrainene în misiune de aprovizionare a camarazilor aflați sub focul rușilor la Ciasiv Iar

O nouă înregistrare video arată cum fac slalom printre loviturile inamice forțele speciale ucrainene pentru a-și aproviziona camarazii care luptă la Ciasiv Iar. Unitatea Kraken, formată din veterani ai Brigăzii Azov, a devenit celebră pentru misiunile imposibile pe care le execută, scrie Business Insider.

Într-un videoclip postat pe Telegram de regimentul Kraken, o unitate a forțelor speciale ale Serviciul de Informații al armatei Ucrainene, arată cum un vehicul tactic ușor, evită la mustață, pe un drum de pământ, loviturile de mortieră ale rușilor.

O explicație care însoțește videoclipul spune: "Manevrând în condiții dificile, sub focul constant al artileriei inamice, [regimentul Kraken este] responsabil pentru aprovizionarea unităților din Ciasiv Iar".

„Totul depinde de rezervele și proviziile noastre”, a spus generalul-maior Vadim Skibițki, adjunctul șefului serviciului de informații militare ucrainene.

The Kraken unit is showing how they are getting to their positions in Chasiv Yar.

Ukrainian warriors are risking their lives to defend a free Ukraine. pic.twitter.com/jyseoW39oH