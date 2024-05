Putin vrea să introducă mobilizarea forței de muncă. Planul, dezvăluit de serviciile secrete britanice

Din cauza deficitului de forță de muncă din Rusia, guvernul rus intenționează să introducă modificări la codul muncii care vor prevedea transferul forței de muncă excedentare, sub supravegherea statului, către locurile de muncă unde există un deficit de forță de muncă.

Potrivit serviciilor de informații britanice, lipsa forței de muncă devine o problemă semnificativă în unele industrii rusești. Potrivit ziarului independent rusesc Izvestia, în 2023, în Rusia vor lipsi 4,8 milioane de lucrători. De exemplu, industria rusă de transport și logistică nu a reușit să ocupe 25% din posturile vacante de șoferi de camion în 2023.

Analiștii subliniază că deficitul de forță de muncă este cauzat, cel puțin parțial, de războiul Rusiei din Ucraina, care a dus la mobilizarea unei părți a populației active și la emigrarea unor profesioniști calificați care au încercat să evite recrutarea. Iar recent, deficitul de forță de muncă a fost exacerbat de restricțiile privind angajarea migranților, impuse după atacul terorist ISIS-K de la Moscova din 22 martie 2024.

"Relocarea va fi temporară, iar angajații vor fi transferați doar cu acordul lor. Cu toate acestea, deși nu este obligatorie, este un pas potențial spre mobilizarea forței de muncă", a comentat Ministerul britanic al Apărării planurile guvernului rus.

Potrivit analiștilor, militarizarea economiei rusești complică în mod semnificativ orice efort de a pune capăt războiului din Ucraina. În special, amenințarea colapsului economic îi poate împinge pe Vladimir Putin și pe oficialii săi să dubleze militarizarea și să continue confruntarea, chiar dacă agresiunea împotriva Ucrainei se oprește.

Andrei Belousov, noul ministru rus al Apărării, nu a servit niciodată în armată, dar sarcina lui este să furnizeze forță de muncă și capacitate de producție pentru un război prelungit, creând centre de inovare militară, asigurând în același timp că economia civilă și de consum nu se prăbușește. Belousov este bine pregătit să împace cheltuielile rusești pentru apărare cu un război lung și istovitor.

Belousov are o rețea de contacte cu conducerea chineză. La ritmul actual al cheltuielilor, Putin mai are aproximativ 18-24 de luni pentru a-și duce războiul la o încheiere „de succes”. Orice întârziere ar putea pune la încercare răbdarea Chinei și ar putea crea tensiuni sociale și economice serioase în Rusia, notează The Times.