Tancul american Abrams se întoarce pe frontul din Ucraina după ce a fost „modernizat”

Tancurile americane Abrams trimise pe frontul din Ucraina au primit „îmbunătăţiri”: o cuşcă metalică deasupra turelei şi blindaj reactiv suplimentar.

Statele Unite au livrat 31 de tancuri M-1A1 Abrams Ucrainei. Un batalion al Brigăzii 47 Mecanizate care luptă la vest de Avdiivka, în estul Ucrainei, este echipat cu aceste tancuri. Pe parcursul a mai multor luni de lupte crâncene, Brigada 47 Mecanizată a pierdut opt dintre tancurile sale M-1 de 69 de tone, majoritatea din cauza dronelor rusești. Acum, brigada a găsit o modalitate de a rezolva problema dronelor: folosește cuști pentru a proteja tancurile, care pot ajuta la detonarea dronelor rusești care se apropie de la o distanță sigură, relatează Forbes.

Pierderile din zona Avdiivka au forțat brigada, la sfârșitul lunii aprilie, să își retragă tancurile care au scăpat, a relatat Associated Press, citându-l pe amiralul Marinei americane Christopher Grady, vicepreședintele Statului Major Întrunit al SUA. Unul dintre membrii echipajului tancurilor ucrainene a recunoscut, două săptămâni mai târziu, că brigada ar fi putut folosi altfel tancurile M-1 dacă ar fi fost mai bine protejate de dronele kamikaze rusești.

Ukrainian Abrams tank with additional armor. pic.twitter.com/J6HIJeoSKg — Clash Report (@clashreport) May 24, 2024

Ads

"Armata americană a rezolvat această problemă pentru tancurile Abrams M-1A2 prin adăugarea unui blindaj suplimentar "pasiv", sau nereactiv, la turelă. Dar acest blindaj conține, cel mai probabil, uraniu sărăcit, pe care SUA nu îl exportă ", notează Forbes.

Înainte de a trimite M-1A1 în Ucraina, Pentagonul a plătit contractorii să demonteze tunurile tancurilor, să elimine uraniul și să-l înlocuiască cu wolfram.

Grupul Metinvest, un conglomerat siderurgic şi minier cu sediul în Ucraina, a publicat un comunicat de presă despre noile modernizările la aceste blindate.

Compania a declarat că produce, de asemenea, blindaj anti-dronă standard din fabrică pentru familiile de tancuri T-64 şi T-72 proiectate de sovietici (care includ seriile T-80 şi, respectiv, T-90), dar a arătat doar un exemplu de design pentru Abrams.

Ads

După o procedură lungă şi amănunţită de testare, ecranele de protecţie din oţel au început să fie furnizate gratuit forţelor armate", potrivit unui comunicat al companiei. Până în prezent, au fost fabricate şi livrate peste 25 de sisteme suplimentare de protecţie, dintre care şapte sunt pentru tancurile M1 Abrams.

Greutatea totală a structurii cuștii este de până la 430 kg.

Şi Rusia şi-a instalat cuşti pe unele tancuri, în timp ce altele au fost acoperite total, fiind botezate tancurile-țestoasă.

The New York Times a informat că forțele ruse au scos din luptă 5 din cele 31 de tancuri americane M1 Abrams pe care Pentagonul le-a trimis în Ucraina în toamna trecută. În ciuda puterii sale, Abrams are și puncte slabe, în principal acolo unde armura sa este mai subțire: deasupra, în blocul motor din spate și în spațiul dintre carenă și turelă, ceea ce le face vulnerabile la dronele rusești.