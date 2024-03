Rusia plasează submarine momeală în porturile Mării Negre pentru a-i păcăli pe ucraineni

Rusia încearcă să evite noi pierderi în Marea Neagră. Moscova folosește drept momeală cele mai scumpe active ale sale pentru a zădărnici loviturile flotei de drone navale a Ucrainei, potrivit unei noi evaluări a serviciilor de informații britanice.

În pofida avansurilor rusești de-a lungul liniei frontului care șerpuiește prin estul Ucrainei, Kievul s-a bucurat de succes în a ținti activele Rusiei în Marea Neagră și în jurul Peninsulei Crimeea. Moscova a preluat controlul asupra Crimeei în urmă cu zece ani, iar Kievul a promis să o recupereze.

O parte a acestui efort din partea Ucrainei a implicat lovituri cu rachete cu rază lungă de acțiune și mânuirea eficientă a dronelor navale produse în țară - o dezvoltare pe timp de război pe care Rusia nu a fost pregătită să o contracareze. De asemenea, Ucraina lansează în mod obișnuit lovituri cu drone aeropurtate în jurul Mării Negre.

Rusia își deghizează în prezent navele Flotei Mării Negre acoperindu-le cu vopsea neagră, "probabil pentru a face ca navele lor de război să pară mai mici și o țintă mai puțin atrăgătoare", a declarat miercuri guvernul britanic într-o evaluare. "Siluete de nave au fost, de asemenea, pictate pe marginea cheiurilor, probabil pentru a deruta operatorii ucraineni de drone", a declarat Ministerul britanic al Apărării într-o postare pe rețelele de socializare.

