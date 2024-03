Britanicii, supărați pe cancelarul Olaf Scholz: „A fost o greșeală să credem că Germania s-a schimbat“

Cancelarul Germaniei pare să trădeze un aliat NATO pentru a ieși dintr-o groapă pe care și-a săpat-o singur.

Este exact ceea ce a făcut Olaf Scholz săptămâna trecută când a afirmat că trupele britanice sunt desfășurate în Ucraina pentru a ajuta la direcționarea rachetelor Storm Shadow împotriva rușilor.

Rolul exact al Marii Britanii în acest război, dincolo de furnizarea de armament, a fost ținut în mod deliberat ascuns din motive evidente. Faptul că Scholz a dezvăluit în mod public secrete militare într-un moment în care trebuie să justifice refuzul Germaniei de a trimite sistemul de rachete cu rază lungă de acțiune Taurus, de care are nevoie disperată și care este și mai capabil, poate fi o pură coincidență. Dar a fost urmată de o afirmație potrivit căreia Germania nu poate urma practica Marii Britanii, deoarece aceasta ar face-o "participantă la război", probabil o încercare de a-și proteja țara de mânia lui Putin, în timp ce arunca cu plăcere Marea Britanie sub autobuz, notează The Telegraph.

Cât de îngrozit trebuie să fie Berlinul de Vladimir Putin, încât este dispus să facă atâtea eforturi pentru a evita orice indiciu că ar face mai mult decât minimul necesar în acest conflict. Chiar mai rău: să furnizeze efectiv rachetele, dacă se vor decide vreodată să facă acest lucru, într-un mod calculat în mod deliberat pentru a minimiza efectul lor pe câmpul de luptă. Această timiditate este, fără îndoială, însoțită de un interes financiar, având în vedere că Germania are cele mai mari interese comerciale în Rusia dintre toate țările europene.

Nimic din toate acestea nu reprezintă o mare surpriză. Germania a ezitat încă de la început să furnizeze arme Ucrainei. Și abia după ce Putin a invadat Ucraina, proiectul Nord Stream 2 a fost anulat, după ce Germania și-a atenuat temerile că dependența de gazul rusesc i-ar limita autonomia strategică și i-ar oferi lui Putin un control prea mare asupra aprovizionării cu energie a Europei, relatează ziarul.

Recentele acțiuni nesăbuite ale lui Scholz și ale generalilor săi ridică întrebarea dacă Germania consideră că relația sa strategică cu Marea Britanie este mai puțin importantă decât cu Rusia. Berlinul a blocat de ani buni furnizarea de avioane Eurofighter către Arabia Saudită, știind că este o prioritate strategică importantă pentru Marea Britanie. Poate că poziția Berlinului este alimentată și de frustrarea față de rolul principal al Marii Britanii în sprijinul european pentru Ucraina, conchide publicația britanică.

